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月亮星人是嫦娥！？ 南瀛天文館中秋今明辦主題活動
南瀛天文館配合中秋連假今明兩天舉辦「月亮星人是嫦娥！？」月球相關主題活動，有闖關遊戲玩透透、月亮大解密DIY、「月亮知多少」中秋限定套裝行程深入認識月球的秘密；活動詳情可上天文館官網查詢。
天文館表示，月亮主題闖關「披星戴月會嫦娥」，挑戰3關獲得小禮物，「月亮大解密DIY」銅板價就能製作月相盤、月亮儀，還有「月亮知多少」中秋限定套裝行程，由專業講師群帶領親子趣味學習體驗月球的多變樣貌，「這個中秋節不只能輕鬆學習天文，更要讓人覺得天文好好玩」。
南瀛天文館還配合推出全新線上導覽平台，囊括27個重點主題，不用下載APP，只要1支可以上網的手機就能隨時聆聽導覽內容，遊客能彈性調整時間不被限制，且能落實防疫不必人擠人。
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