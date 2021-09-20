月亮星人是嫦娥！？ 南瀛天文館中秋今明辦主題活動

南瀛天文館配合中秋連假今明兩天舉辦「月亮星人是嫦娥！？」月球相關主題活動，有闖關遊戲玩透透、月亮大解密DIY、「月亮知多少」中秋限定套裝行程深入認識月球的秘密；活動詳情可上天文館官網查詢。

天文館表示，月亮主題闖關「披星戴月會嫦娥」，挑戰3關獲得小禮物，「月亮大解密DIY」銅板價就能製作月相盤、月亮儀，還有「月亮知多少」中秋限定套裝行程，由專業講師群帶領親子趣味學習體驗月球的多變樣貌，「這個中秋節不只能輕鬆學習天文，更要讓人覺得天文好好玩」。