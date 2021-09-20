快訊

潛艦國造趕進度…全員奔走各國監督廠測 剩黃曙光一人坐鎮指揮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月亮星人是嫦娥！？ 南瀛天文館中秋今明辦主題活動

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南瀛天文館中秋今明辦「月亮星人是嫦娥！？」主題活動。圖／館方提供
南瀛天文館中秋今明辦「月亮星人是嫦娥！？」主題活動。圖／館方提供

南瀛天文館配合中秋連假今明兩天舉辦「月亮星人是嫦娥！？」月球相關主題活動，有闖關遊戲玩透透、月亮大解密DIY、「月亮知多少」中秋限定套裝行程深入認識月球的秘密；活動詳情可上天文館官網查詢。

天文館表示，月亮主題闖關「披星戴月會嫦娥」，挑戰3關獲得小禮物，「月亮大解密DIY」銅板價就能製作月相盤、月亮儀，還有「月亮知多少」中秋限定套裝行程，由專業講師群帶領親子趣味學習體驗月球的多變樣貌，「這個中秋節不只能輕鬆學習天文，更要讓人覺得天文好好玩」。

南瀛天文館還配合推出全新線上導覽平台，囊括27個重點主題，不用下載APP，只要1支可以上網的手機就能隨時聆聽導覽內容，遊客能彈性調整時間不被限制，且能落實防疫不必人擠人。

南瀛天文館中秋今明辦「月亮星人是嫦娥！？」主題活動。圖／館方提供
南瀛天文館中秋今明辦「月亮星人是嫦娥！？」主題活動。圖／館方提供

南瀛天文館 中秋節 DIY

延伸閱讀

長三角鐵路 迎中秋客流高峰

兩岸一家雲相思 雲台視訊度中秋

校園接種BNT中秋後開打 可替未成年子女網投疫苗險

米可白中秋做寵物月餅 毛孩等不及飛撲

相關新聞

中秋連假第三天 蘇花路廊現北返車潮

今天是中秋連假第3天，蘇花路廊開始出現北返車潮，警方指出，據南澳交控中心統計台9線車流量，今天0時至11時，蘇花路廊南下...

就愛炭烤？ 毒理專家：暴露致癌物風險比打疫苗還高

受到疫情影響，全台22縣市除了離島3縣市開放戶外公共場域烤肉，其他19縣市只能「在家烤肉」，毒理學家、中原大學生科系副教...

連假出外踏青別衝動！ 認明路邊這種野菇 千萬別採

因為疫情悶了好久，好不容易中秋節放連續四天連假，國內疫情目前趨緩，民眾終於可以出外走走。但是到郊外踏青時，別看到「白色雨...

基隆海保區清出一座足球場海洋垃圾 環團籲速推海保法

昨天是世界清潔日，綠色和平與志工到海洋保護區、基隆市水產動植物保育區海域淨海，總計清出422公斤海底垃圾，以漁具、寶特瓶...

月亮星人是嫦娥！？ 南瀛天文館中秋今明辦主題活動

南瀛天文館配合中秋連假今明兩天舉辦「月亮星人是嫦娥！？」月球相關主題活動，有闖關遊戲玩透透、月亮大解密DIY、「月亮知多...

2起家族誤食野菇釀中毒 禍首又是綠褶菇

中秋連假出遊注意，衛福部食藥署今天表示，先前接獲2起家庭誤食有毒「綠褶菇」引起食物中毒的事件，提醒民眾勿採食田野或路邊生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。