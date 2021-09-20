女業務便秘20年 微創手術重建腸道「暢」快了

1名女業務員長期便秘，天天吃強效軟便劑仍「大」不出來，20年苦不堪言，台中慈濟醫院大腸直腸科主任邱建銘接獲病人求診，採用微創便秘術式重建腸道，終能讓業務員重拾「暢」快人生，也重拾笑容。

42歲女業務員，因業績壓力大，自我要求也很高，她工作表現優異，但苦惱「便秘」，她自述用過各種偏方，可是效果卻愈來愈不明顯，生理問題的焦慮造成睡眠不足，加上工作壓力形成惡性循環，她說對人生愈來愈絕望。

女業務員後來到台中慈濟醫院就醫，期待能藉手術徹底解決問題，主任邱建銘依他臨床經驗指出，大多數便秘病人的病因與自律神經失調、情緒壓力有關，只要改變生活作息與飲食習慣，9成以上的便秘都可以改善，並藉藥物控制緩解症狀。

但經過長期追蹤，確認女業務員軟便藥物愈用愈重，藥物無法戒斷，屬於極少數真正需要開刀的族群，邱建銘決定幫她動刀，傳統便秘手術做法是切除所有大腸，只保留直腸，存在兩個最大缺點，除容易導致術後嚴重腹瀉或升高夜間滲便機會、沒有大腸腸內菌共生互動，也會影響身體抵抗力，邱建銘調整標準術式做法，保留1小段升結腸，利用腹腔鏡切除大部分的大腸，做升結腸與乙狀結腸吻合。

回診時，女業務員滿臉笑容說，她從人生沒有希望的谷底，到如今可以早睡早起工作順利，順利休假出遊，感謝邱建銘主任幫她找回生命中的快樂。