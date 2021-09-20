連假出外踏青別衝動！ 認明路邊這種野菇 千萬別採

因為疫情悶了好久，好不容易中秋節放連續四天連假，國內疫情目前趨緩，民眾終於可以出外走走。但是到郊外踏青時，別看到「白色雨傘菇」相似的植物就採來吃。衛福部食藥物署提醒，和可食白色雨傘菇相似的「綠褶菇」有毒，千萬要認清楚，以免誤食中毒。

食藥署研檢組科長林澤揚表示，「綠褶菇」屬中至大型菇菌，是一種有毒不可食用的菇類，其外表顏色淺不鮮豔，與可食用之白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆。

而這種菇類常在鄉下地區、山間，天氣比較潮濕時生長。許多民眾出去爬山，在樹底、葉子下比較陰暗處乘涼，看到像這樣比較大的香菇，「就有一股衝動想要採回家吃」。

但綠褶菇成熟後逐漸轉為灰綠色，且當受損時會轉為褐色；誤食後1至3小時會發生噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

林澤揚說，今天6、7月就各發生一起綠褶菇的中毒事件。其中，一起發生在嘉義的事件，是民眾因鄰居採了綠褶菇送他，因此煮了全家吃，全家中毒；而另一起台中發生的事件，則是民眾自己家裡的田裡長出了綠褶菇，看了樣子以為是可食的香菇，便採回家煮給全家吃。

所幸，這些中毒民眾經過治療後都無大礙。因此，食藥署再次呼籲民眾應遵守「不採不食」原則，避免自行採摘食用不明的菇類。若民眾因誤食不明菇類出現生理不適的中毒症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療