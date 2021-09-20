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基隆海保區清出一座足球場海洋垃圾 環團籲速推海保法

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
基隆市水產動植物保育區海域滿是寶特瓶、廢棄漁具等垃圾。圖／綠色和平提供
基隆市水產動植物保育區海域滿是寶特瓶、廢棄漁具等垃圾。圖／綠色和平提供

昨天是世界清潔日，綠色和平與志工到海洋保護區、基隆市水產動植物保育區海域淨海，總計清出422公斤海底垃圾，以漁具、寶特瓶占多數，潛水教練在水中測量，海底約有一個8250平方公尺「足球場大」的面積。綠色和平表示，該處明明是海洋保護區卻隱藏一座「海底垃圾場」，證明現行法規失靈，應推出「海洋保育法」草案，納入健全設計與管理措施，別讓海保區淪為海洋垃圾場。

綠色和平淨海團隊昨天在八斗子一帶清除海洋垃圾，連同教練共有7名潛水志工，從碧砂漁港出發至海洋大學防波堤外、水深約10至20米處的海保區海域，潛水清理海底垃圾發現，共有漁網、浮球、籠具、釣具等廢棄漁具，寶特瓶、10元硬幣大小的塑膠片，甚至還有燈管、書包和輪胎。其中漁具約117公斤為最多，又以漁網類占最大宗。寶特瓶因較輕，重量約56公斤，數量卻超過2000支。

綠色和平表示，此次潛水志工下水將較小的垃圾蒐集至洋蔥網袋，大型廢棄物則用水面浮具標記位置，再由漁船前往將廢棄物拖回八斗子漁港，許多志工用了第二支潛水氣瓶，總共在海底清理超過一小時，「好像永遠撿不完」，結果海洋垃圾塞滿一整輛小卡貨車。

基隆市沿海漁船協會常務監事林新永此次號召25艘漁船、35位漁民，從深澳象鼻岩到基隆嶼外海打撈水面垃圾，並且開漁船協助搬運垃圾。林新永表示，垃圾對漁業造成很大影響，魚會誤食、進而對人類造成傷害，2014年他也曾帶領40多艘漁船清理海洋垃圾，最後撿了一、兩公噸。

海委會主管的「海洋保育法」草案仍躺在行政院中尚未核定，綠色和平表示，此次清運的基隆市水產動植物保育區同時也是海洋保護區，相關管理法規中並未明文規定需要清理，應盡速推出海洋保育法草案，建置完整的管制措施，另外基隆市府及海保署等單位應該跨部會研討如何有效管理，否則未來將難以復育。

綠色和平淨海團隊昨天在八斗子一帶清除海洋垃圾。圖／綠色和平提供
綠色和平淨海團隊昨天在八斗子一帶清除海洋垃圾。圖／綠色和平提供

海洋垃圾 基隆嶼 保護區

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