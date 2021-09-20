明天越晚賞月條件越好 東南部、馬祖雲量稍多短暫雨

中央氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局技正王君賢說，台灣附近一直延伸到華南地區是太平洋高壓影響的範圍，基本上是晴朗穩定的天氣型態，各地高溫可以到34、35度左右。

他說，西半部和金門高溫34、35度，而東部、澎湖、馬祖的高溫31、32度左右，其中的高屏地區有發布高溫資訊，近山區、河谷地區有36度高溫機率。中午過後有午後雷陣雨發生情況，今天主要發生在中南部地區和山區。

明天是中秋節，他說，還是受到太平洋高壓影響，不過太平洋高壓勢力稍稍減弱一些，所以午後雷陣雨的範圍稍微廣一些，明天主要是西半部地區、山區會有一些局部雷陣雨的狀況，各地高溫和今天差不多、稍降1度，不過明天由於東南風的關係，東南部地區、馬祖地區一整天雲量稍多，全天都有斷斷續續短暫陣雨情況。

明天晚上就是中秋夜，王君賢表示，除了東南部地區、馬祖地區雲量稍多，賞月的條件稍微差一點，至於西半部地區、宜蘭、花蓮、澎湖、金門的賞月條件都還不錯。不過本島要注意的是，午後雷陣雨發生時間比較晚一些，所以要等到午後雷陣雨整個雲系消散之後，賞月條件才會越來越好。基本上越晚賞月條件越好的情況。