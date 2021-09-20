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居留證換證號 外僑認為配套不完善 生活有不便

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
示意圖。
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在台外籍人士的居留證今年初換發證號，和國人身分證號編碼一致，但有外籍人士反映，銀行的數位帳號無法用新證號登入，申請新帳號後赫然發現帳戶內存款全歸零，親自跑銀行很多趟才辦好；也有外籍人士無法使用APP登記施打疫苗意願，最後在藥局請藥師幫忙才完成登記。

外僑居留證號原為兩碼英文加上8個數字，為了和國人身分證號格式統一，政府今年推動外來人口統一證號，比照國人身分證的編碼方式，改為英文1碼加9碼數字，希望能解決外僑交通購票、網路購物、證件申辦時會遇到的困難。

有民眾陳情，外籍人士居留證號修改等同台灣人改身分證號碼，包括勞健保、駕照、銀行卡、保險等都要修改，她親戚的外籍配偶先前完成疫苗意願登記，但因為居留證到期換證，疫苗意願登記網站因此無法進入，無論輸入新舊證號都不行，後來是向居住地的移民署服務站往上反映才處理好。

來自英國、在台灣居住20年的艾德里安說，他有公股和私人銀行帳號各1個，今年中因為搬家要到銀行改住址，才知道居留證號格式已經更改，他習慣用銀行APP辦理各項業務，但發現無法使用新證號登入，銀行人員也無法解決，最後建議他重新申請新帳號登入，沒想到登入一看，顯示沒有存款，他親自跑了銀行很多次才讓兩個帳號資料合併成功，他常常使用的海關清關APP「EZ WAY」也因為換證號要重新申請。

另一位英國籍在台居住多年的外國人表示，他習慣用手機處理生活上的事情，因為沒有讀卡機，想用健保APP登記疫苗意願，但多次輸入新的居留證號都顯示「查無資料」，他先到便利商店找機台登記，可是機器大當機，很多人在排隊，他轉往家裡附近的藥局求救，在藥師的協助下才登記完成。

艾德里安說，更改資料最麻煩的不是要親自到現場很多次，而是要和承辦人員解釋發生了什麼事，因為台灣幾乎沒人會改身分證號碼，外僑換證號是最近的事，很多人根本沒有碰過這樣的狀況，所以要一直不斷解釋是他覺得最麻煩的部分。

身分證 疫苗

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