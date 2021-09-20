外僑換證號導致生活不便 移民署加強改善解決

內政部移民署今年1月製發首批新式外來人口統一證號居留證，新式居留證與台灣身分證號碼一樣。卻也傳出不少外籍人士反映疫情間許多相關證件都要改頗為不便。移民署表示，重視民眾反映的各項問題，也立即反映協調各主管機關努力改善解決，並將疫苗預約涉及外來人口相關事項，製成常見問答提供疾管署公布官網，提供外來人口瞭解。

移民署表示，新式證號實施之初，部分金融業者因考量金融帳戶變更與民眾權益息息相關，且涉及個人隱私，所以採取較為謹慎作法，希望民眾於換發新式外來人口統一證號後，須臨櫃辦理金融帳戶異動。

移民署表示，但銀行考量民眾若有多個帳戶，需奔波變更造成不便，經移民署主動與金管會協調，國內主要20多家銀行已針對帳戶變更提供不用臨櫃的辦理方式，包括用書面、電子或其他與客戶之約定的機制，以方便客戶辦理，相關資訊已製成雙語版本上載於國內各主要20多家銀行官網。

在疫苗意願登記網站方面，移民署表示，已和「COVID-19 公費疫苗預約平台」完成資料介接，提供該平台新舊統一證號資料，進行外來人口身分驗證，以利外來人口使用疫苗平台，目前停居留外來人口均可順利使用疫苗平台。

移民署表示，原先無法使用手機申請的「健保快易通APP」及「易利委EZ WAY APP」（線上申報關稅），現在均可受理民眾用新式統號於手機進行註冊。相關資訊均已整合登載於官網的新式外來人口統一證號專區。