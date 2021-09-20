嘉縣外來種綠鬣蜥氾濫 縣府招募民眾成立移除大隊

嘉義縣近年外來種綠鬣蜥氾濫成災，縣府農業處與嘉義大學合作辦理課程，招募民眾成立移除大隊，成員訓練合格後，可於特定時段和範圍內合法捉捕綠鬣蜥，考量動物福利研究團隊也將配合出勤，以利於最短時間內完成人道處理並進行後續研究工作。

縣府農業處表委託嘉義大學辦理課程，內容包含綠鬣蜥生態習性與棲息環境介紹、野生動物保定與簡易救傷收容、一般綠鬣蜥移除工具使用與安全介紹及使用槍械移除外來種安全訓練等，可線上報名( https://reurl.cc/73y2y5 )。

縣府農業處考量動物福利，將來未受過訓練民眾，不可擅自捕捉綠鬣蜥，以免觸犯野生動物保育法；通過訓練後，可於縣府規劃特定範圍與時段內，著縣府所核發臂章，利用所核准的移除工具，移除綠鬣蜥。

嘉義大學長期監測嘉義縣綠鬣蜥，縣府農業處將參考其歷年監測結果，依綠鬣蜥生態習性、繁殖週及綠鬣蜥分布熱點，開放時段供大隊移除，嘉義大學團隊也將配合出勤，以利於最短時間內完成人道處理並進行後續研究工作。