聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣外來種綠鬣蜥氾濫 縣府招募民眾成立移除大隊
嘉義縣近年外來種綠鬣蜥氾濫成災，縣府農業處與嘉義大學合作辦理課程，招募民眾成立移除大隊，成員訓練合格後，可於特定時段和範圍內合法捉捕綠鬣蜥，考量動物福利研究團隊也將配合出勤，以利於最短時間內完成人道處理並進行後續研究工作。
縣府農業處表委託嘉義大學辦理課程，內容包含綠鬣蜥生態習性與棲息環境介紹、野生動物保定與簡易救傷收容、一般綠鬣蜥移除工具使用與安全介紹及使用槍械移除外來種安全訓練等，可線上報名( https://reurl.cc/73y2y5 )。
縣府農業處考量動物福利，將來未受過訓練民眾，不可擅自捕捉綠鬣蜥，以免觸犯野生動物保育法；通過訓練後，可於縣府規劃特定範圍與時段內，著縣府所核發臂章，利用所核准的移除工具，移除綠鬣蜥。
嘉義大學長期監測嘉義縣綠鬣蜥，縣府農業處將參考其歷年監測結果，依綠鬣蜥生態習性、繁殖週及綠鬣蜥分布熱點，開放時段供大隊移除，嘉義大學團隊也將配合出勤，以利於最短時間內完成人道處理並進行後續研究工作。
嘉義縣境內綠鬣蜥主要分布於中埔鄉與水上鄉八掌溪岸，成年的綠鬣蜥活動力強、破壞力大，並時常危害農作蔬菜，造成民眾損失，民眾如發現綠鬣蜥，可通報119，後續將由農業處委託團隊執行移除工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言