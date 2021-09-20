快訊

簡訊實聯制侵隱私爭議 吹哨者前法官：警用來逮嫌犯也不當

室內烤肉絕對不能用炭火 譚敦慈傳授在家減毒烤肉妙招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹香山濕地彈塗魚現蹤 超可愛成打卡熱點

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
每年7月至中秋節前後，彈塗魚進入繁殖期，經常成群出現在賞蟹步道周邊石頭及海提上。
每年7月至中秋節前後，彈塗魚進入繁殖期，經常成群出現在賞蟹步道周邊石頭及海提上。

新竹市香山濕地賞蟹步道被封為「北部版高美濕地」，不但是觀賞夕陽的夢幻景點，每年7月至中秋節前後更是彈塗魚繁殖季節，市府指出，最近經常可見成群彈塗魚出現在賞蟹步道周邊石頭及海提上，吸引不民眾造訪，成為中秋節打卡熱點，觀賞可愛彈塗魚之餘，還可欣賞浪漫夕陽。

市府產發處表示，香山濕地為國家級重要濕地，孕育豐富的魚蟹生態資源，近日彈塗魚進入繁殖期，民眾可在惠民宮至賞蟹步道沿岸石頭及海堤上近距離觀賞，每到繁殖季節，雄性彈塗魚就會豎起背鰭轉圈跳求偶舞，甚至張大嘴巴向雌魚示愛，成功吸引雌魚以後，雙雙鑽入地洞共同生活，雌彈塗魚負責產卵，雄彈塗魚則在洞口負責守衛。

產發處指出，台灣海域紀錄有5種彈塗魚，數量最多的是小彈塗魚，經常成群出現在賞蟹步道周邊石頭及海堤上，另外也常在泥灘地看間較大型的「花跳」，兩者皆有大大的頭和凸凸的眼睛，凸出的眼睛猶如潛望鏡一般，可以觀察水面上掠食者身影，有助於避敵，遇到危險時能迅速鑽回洞穴裡，或彈跳離開現場，即是彈塗魚名稱由來。

此外，彈塗魚屬於動物界脊索動物門輻鰭魚綱鱸形目鰕虎科，利用鰓周圍腔室，貯存水份循環獲得氧氣，也會利用濕潤體表來呼吸，腹鰭有吸盤，可以攀附在石頭上，而在水中鰭則可以正常地游動，小彈塗魚與花跳除了身形大小不同外，最特別的是小彈塗魚吃葷，如沙蚤、橈足類等，屬於肉食性；而大隻的花跳澤是素食主義，只吃藍綠藻、硅藻等。

產發處提醒，近來台灣疫情趨緩，依中央流行疫情指揮中心日前宣佈，全台調降二級警戒，微解封有條件開放戶外景點，香山濕地賞蟹步道同步開放，民眾進入賞蟹步道務必遵守中央指引，需全程配戴口罩，並保持1.5公尺社交距離，此外市長林智堅也要求降載，步道容流量由250人調降至125人。

每到繁殖季節，雄性彈塗魚就會豎起背鰭轉圈跳求偶舞。圖／新竹市政府提供
每到繁殖季節，雄性彈塗魚就會豎起背鰭轉圈跳求偶舞。圖／新竹市政府提供
香山濕地賞蟹步道彈塗魚現蹤，且是觀賞夕陽的夢幻景點。圖／新竹市政府提供
香山濕地賞蟹步道彈塗魚現蹤，且是觀賞夕陽的夢幻景點。圖／新竹市政府提供
香山濕地賞蟹步道彈塗魚現蹤，且是觀賞夕陽的夢幻景點。圖／新竹市政府提供
香山濕地賞蟹步道彈塗魚現蹤，且是觀賞夕陽的夢幻景點。圖／新竹市政府提供
每年7月至中秋節前後，彈塗魚進入繁殖期，經常成群出現在賞蟹步道周邊石頭及海提上。圖／新竹市政府提供
每年7月至中秋節前後，彈塗魚進入繁殖期，經常成群出現在賞蟹步道周邊石頭及海提上。圖／新竹市政府提供
每年7月至中秋節前後，彈塗魚進入繁殖期，經常成群出現在賞蟹步道周邊石頭及海提上。圖／新竹市政府提供
每年7月至中秋節前後，彈塗魚進入繁殖期，經常成群出現在賞蟹步道周邊石頭及海提上。圖／新竹市政府提供

高美濕地 中秋節 疫情

延伸閱讀

人比新竹縣市多 卓伯源：彰化不先升格將率眾抗議

動物們萌吃月餅慶中秋 新竹動物園特製版連人都想吃

推大新竹牽涉派系樁腳 林智堅坦言：遊說過程遇阻力

中秋逛2大最美市集！新竹最夯「波光市集」、高雄質感「美術館市集」快閃

相關新聞

基隆海保區清出一座足球場海洋垃圾 環團籲速推海保法

昨天是世界清潔日，綠色和平與志工到海洋保護區、基隆市水產動植物保育區海域淨海，總計清出422公斤海底垃圾，以漁具、寶特瓶...

明天越晚賞月條件越好 東南部、馬祖雲量稍多短暫雨

中央氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

居留證換證號 外僑認為配套不完善 生活有不便

在台外籍人士的居留證今年初換發證號，和國人身分證號編碼一致，但有外籍人士反映，銀行的數位帳號無法用新證號登入，申請新帳號...

中秋連假出遊 國道清水服務區幾滿 預估營收1200萬

中秋連假出遊人多，國道一號台中路段今天早上交通順暢，國道三號清水服務區昨天到客數1萬5200人，今天預估人數接近，4天連...

國1台南安定北上故障車擋道 回堵近3公里

國道1號中山高北上310.4台南安定交流道附近路段，上午10點左右因為外側車道有車輛故障車停止不動，後方車輛紛紛減速、造...

機車路權抬頭 民團籲取消不合理規定改車向分流

機車路權意識抬頭，民間路權團體呼籲取消機車兩段式左轉等不合理規定；台灣機車路權促進會理事黃柏岳表示，應取消現行汽機車的車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。