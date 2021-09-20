聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋連假出遊 國道清水服務區幾滿 預估營收1200萬
中秋連假出遊人多，國道一號台中路段今天早上交通順暢，國道三號清水服務區昨天到客數1萬5200人，今天預估人數接近，4天連假清水服務區預估營收1200萬元，服務區表示，疫情影響，到服務區外帶餐飲人數很多，停車場幾乎停滿，提醒遊客不要占用親子和障礙車位，避免需要的車主找不到車位。
清水服務區表示，前天周六到客數1萬6000人最多，昨天1萬5200人，連假4天預估營收1200萬元，和疫情前的假日接近，去年連假4天營收是1600萬元，今年連假外帶餐飲人數多，很多遊客都進服務區上廁所，進入服務區買完飲食就上車。
國道一號台中路段今天早上交通順暢，南下和北上車流稍多，但車速都可在80公里以上，民眾說，該塞的時段應是周五晚上和周六早上，今天是連假第3天，可能今晚或明天才有另一波龐大車流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言