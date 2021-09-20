中秋連假出遊 國道清水服務區幾滿 預估營收1200萬

中秋連假出遊人多，國道一號台中路段今天早上交通順暢，國道三號清水服務區昨天到客數1萬5200人，今天預估人數接近，4天連假清水服務區預估營收1200萬元，服務區表示，疫情影響，到服務區外帶餐飲人數很多，停車場幾乎停滿，提醒遊客不要占用親子和障礙車位，避免需要的車主找不到車位。

清水服務區表示，前天周六到客數1萬6000人最多，昨天1萬5200人，連假4天預估營收1200萬元，和疫情前的假日接近，去年連假4天營收是1600萬元，今年連假外帶餐飲人數多，很多遊客都進服務區上廁所，進入服務區買完飲食就上車。