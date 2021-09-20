獨／釋迦蓮霧狀告WTO將成農產品首例 學者：仲裁機制早式微

中國大陸海關發出公告，宣稱今年多次在台灣輸入的釋迦、蓮霧中驗出有害的大洋臀紋粉蚧，今起暫停輸入中國大陸，兩者分別占我整體外銷市場的97%、95%，影響甚鉅；農委會主陳吉仲要求對岸9月30日以前提出蟲害的科學證據，否則就要上告到WTO，這將是台灣農產品上告WTO首例。但學者認為，WTO仲裁機制早已式微，成效有限，對台灣不見得有利。

農委會表示，此舉中方措施涉違反不歧視原則，欠缺科學證據，未進行風險評估，超過保護標準，且似未公布相關法規，可能違反SPS協定條文，包括第二條基本權利與義務，以及第五條風險評估及適當的檢驗或防疫保護水準的決定，因此9月底前請中國大陸回應防檢局，否則將比照澳洲案例，在WTO提出爭端解決控訴。

農委會國際處長林家榮表示，會在9月底、10月前做好相關準備；對農產品來說，狀告WTO過去沒有相關經驗，釋迦與蓮霧事件將會是農產品第一次，但9月底若沒有獲得中國大陸正面回應，就會上告WTO，還剩下短短十天左右，會與行政院、經濟部經貿辦公室等合作討論。

台大農經系教授徐世勳說，WTO機制早就式微，「這要怎麼告？人家可能不甩你，WTO爭端解決機制，現在已經沒有用了」。之前這個解決爭端機制對美方不利，美方對於WTO這項機制很負面，我方去提告，能不能告贏？WTO是否受理？「不知道」。

徐世勳表示，早年他是國貿委員會一員，過去有處理過出口傾銷稅，國際紙張出口，用補貼來傾銷台灣市場，當時去調查，確實他國有不正當補貼，讓紙張價格遠低於國內生產成本，因此當時課反傾銷稅，身為國貿委員主要是蒐集資料，這些措施都本有科學證據；比如，被迫進口萊克多巴胺豬肉也可以去提告WTO，就看農委會要提出什麼事實證據，需要弄清楚究竟怎麼一回事；必須進一步釐清是否是非關稅貿易障礙，應從務實面去檢討。

他也提醒，當年兩岸經貿協議ECFA簽訂，中國大陸讓利18稅項農產品降稅，讓利後出口暴增，釋迦與蓮霧雖不在其中，但我國更應該更仔細找出這次釋迦、蓮霧事件發生的原因，因為類似的讓利，也隨時可以拿走，我國必須非常小心。

徐世勳表示，台灣很早以前就把中國大陸830項農產品排除，要求大陸農產品不得進口台灣，當初就希望對方提告WTO，把事情鬧大，但當年中國大陸故意不提，當初我國把他國的農產品排除在外，現在整個WTO的機制有許多狀況，包括美國等許多國家對此機制早失去信心，若真的台灣想去提告，也可以去試試看。