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不斷更新／國道10大地雷路段 北向建議上午出發

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
國道重點壅塞路段與時段。圖／高公局提供
國道重點壅塞路段與時段。圖／高公局提供

（7:00更新）

今天是中秋節連續假期第3天，上午7時各國道路段大致順暢。高速公路局說，預判易壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統，國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高速公路局預估國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

今天國道交通疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

國道交通疏導措施。圖／高公局提供
國道交通疏導措施。圖／高公局提供

國道 新竹

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