不斷更新／國道10大地雷路段 北向建議上午出發

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今天是中秋節連續假期第3天，上午7時各國道路段大致順暢。高速公路局說，預判易壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統，國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高速公路局預估國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。