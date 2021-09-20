晴朗炎熱賞月機率高 吳德榮：周五首波弱東北風北台灣轉涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周四太平洋高壓影響，白天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有對流在山區發展，擴展至少部分鄰近平地，近山區活動需注意。

他說，意謂秋節期間，各地皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。今天北部23至36度，中部24至35度；南部24至36度，東部23至35度。

吳德榮表示，周五至周日北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有局部雨，北台灣雲量稍增亦偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。