國五深夜仍「紅爆」 明十大地雷路段國五恐狂塞13小時

今天中秋連假第二天，國五深夜仍湧現車流出現「紅爆」，目前宜蘭—頭城時速僅30公里、頭城—坪林交控不到40公里；明天國道迎接旅遊及提早北返車潮，國道將有「十大地雷路段」，尤其國五恐「狂塞」13小時，行車時間高達平常七倍，交通部高公局建議，南向用路人下午出發、北向用路人上午出發，以免被塞在車陣中動彈不得。

高公局即時路況顯示，國五宜蘭—頭城目前時速僅30公里，國一內湖—圓山、湖口服務區、湖口、國五頭城—坪林交控時速也不到40公里，用路人龜速前進，另外國一五堵—汐止、埔鹽系統—彰化、員林—埔鹽系統等路段，時速也在40多公里徘徊。

高公局表示，明天國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.4倍，其中主要為北向交通量，可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預估，明天有十大「地雷」路段，國一北向的圓山—大華系統、新竹系統—竹北、南屯—后里、西螺—埔鹽系統行車時間皆為平常四倍，國三北向的關西—大溪、大山—香山、霧峰系統—霧峰、竹山—中興行車時間為平常三至四倍。

每次連假最容易成為「大型停車場」的國五宜蘭—坪林路段，明天預計將從上午11時壅塞到午夜零時，狂塞13小時，行車時間高達平常七倍。另外，國六西向舊正—霧峰系統行車時間也是平常三倍。

明晚是「賞月」最佳時刻，中央氣象局預報員官欣平表示，未來一周受太平洋高壓影響，台灣各地天氣大致晴朗，不過周二中秋節北台灣將有短暫陣雨，東南風又為台東帶來水氣，雖然不至於到整天劇烈下雨，但雲量相對多，不確定性較高，而明天僅中南部跟山區有局部短暫雷陣雨，但不會下到晚上，因此最適合賞月。