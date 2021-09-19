快訊

天母百貨有確診者足跡！SOGO、大葉高島屋9月20日停業消毒

國五深夜仍「紅爆」 明十大地雷路段國五恐狂塞13小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國五深夜仍「紅爆」 明十大地雷路段國五恐狂塞13小時

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國道1號從彰化系統交流道到彰化交流道南下路段。記者劉明岩／攝影
國道1號從彰化系統交流道到彰化交流道南下路段。記者劉明岩／攝影

今天中秋連假第二天，國五深夜仍湧現車流出現「紅爆」，目前宜蘭—頭城時速僅30公里、頭城—坪林交控不到40公里；明天國道迎接旅遊及提早北返車潮，國道將有「十大地雷路段」，尤其國五恐「狂塞」13小時，行車時間高達平常七倍，交通部高公局建議，南向用路人下午出發、北向用路人上午出發，以免被塞在車陣中動彈不得。

高公局即時路況顯示，國五宜蘭—頭城目前時速僅30公里，國一內湖—圓山、湖口服務區、湖口、國五頭城—坪林交控時速也不到40公里，用路人龜速前進，另外國一五堵—汐止、埔鹽系統—彰化、員林—埔鹽系統等路段，時速也在40多公里徘徊。

高公局表示，明天國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.4倍，其中主要為北向交通量，可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預估，明天有十大「地雷」路段，國一北向的圓山—大華系統、新竹系統—竹北、南屯—后里、西螺—埔鹽系統行車時間皆為平常四倍，國三北向的關西—大溪、大山—香山、霧峰系統—霧峰、竹山—中興行車時間為平常三至四倍。

每次連假最容易成為「大型停車場」的國五宜蘭—坪林路段，明天預計將從上午11時壅塞到午夜零時，狂塞13小時，行車時間高達平常七倍。另外，國六西向舊正—霧峰系統行車時間也是平常三倍。

明晚是「賞月」最佳時刻，中央氣象局預報員官欣平表示，未來一周受太平洋高壓影響，台灣各地天氣大致晴朗，不過周二中秋節北台灣將有短暫陣雨，東南風又為台東帶來水氣，雖然不至於到整天劇烈下雨，但雲量相對多，不確定性較高，而明天僅中南部跟山區有局部短暫雷陣雨，但不會下到晚上，因此最適合賞月。

國道 中秋節 宜蘭 車潮

延伸閱讀

周二中秋節恐有雨雲來亂 氣象局：明晚最適合賞月

各地中秋賞月機會高 台東馬祖要碰運氣

中秋連假第3天國道交通預估 10路段恐壅塞

合歡山人車湧入 蘇花改南下車潮偏多

相關新聞

國五深夜仍「紅爆」 明十大地雷路段國五恐狂塞13小時

今天中秋連假第二天，國五深夜仍湧現車流出現「紅爆」，目前宜蘭—頭城時速僅30公里、頭城—坪林交控不到40公里；明天國道迎...

周二中秋節恐有雨雲來亂 氣象局：明晚最適合賞月

後天才是中秋節，不過北部及東南方會有短暫陣雨，雲量較多、不確定性高，中央氣象局表示，

果陀劇場與傳統洗衣店首度合作 用舊衣開啟生命記憶

衣櫃裡總有幾件塵封已久的舊衣物，可以連結人們的生命記憶。果陀劇場首度與擁有70年傳統的「萬秀洗衣店」合作，打造生命劇場「...

各地中秋賞月機會高 台東馬祖要碰運氣

氣象局今天表示，預計中秋節各地都有機會賞月，但台東、恆春半島及馬祖因雲量較多，要看見月亮可能要碰運氣；未來一週中南部、各...

所有麵包都害我胖、不健康？ 日營養師破迷思：要注意這幾類

坊間常有「麵包熱量比飯高」的說法，並且認為比起米飯，吃麵包是相對不健康的選擇。日本營養師最近就分析，究竟這兩種主食的差別在哪。

可分解塑膠回收率低 環保署擬邀業者專家研商

台灣聚乳酸塑膠PLA年產量超過六千噸，但回收量一直只有6%至8%，環保署表示，面對國內生物可分解塑膠製造及進口業者責任，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。