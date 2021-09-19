周二中秋節恐有雨雲來亂 氣象局：明晚最適合賞月

後天才是中秋節，不過北部及東南方會有短暫陣雨，雲量較多、不確定性高，中央氣象局表示，明天各地天氣晴朗，是最適合賞月的時刻，但高溫約31至35度，戶外活動要做好防曬工作。

氣象局預報員官欣平表示，未來一周受太平洋高壓影響，台灣各地天氣大致晴朗，不過後天中秋節北台灣將有短暫陣雨，東南風又為台東帶來水氣，雖然不至於到整天劇烈下雨，但雲量相對多，不確定性較高，而明天僅中南部跟山區有局部短暫雷陣雨，但不會下到晚上，因此明晚最適合賞月。

氣象局表示，明天各地大多是晴到多雲的天氣，中午過後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後外出活動留意天氣上的變化，必要時攜帶雨具備用；各地高溫可以來到31至35度，戶外活動請做好防曬的工作並多補充水分。

周二至下周日太平洋高壓偏強，氣象局說，各地大多為晴到多雲，午後雷陣雨範圍縮小至山區及中南部近山區的平地為主，由於地面風場轉為東南至偏東風，南方有些許水氣順著風向移進陸地，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，周二、周三北部地區午後亦有局部短暫雷陣雨出現；溫度方面，各地高溫可以來到31至35度，戶外活動請做好防曬的工作並多補充水分。