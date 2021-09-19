快訊

釋迦蓮霧被禁 廈門、長三角進口台商哀號轉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可分解塑膠回收率低 環保署擬邀業者專家研商

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
生質塑膠塑膠袋也被列入應回收項目。圖／報系資料照
生質塑膠塑膠袋也被列入應回收項目。圖／報系資料照

台灣聚乳酸塑膠PLA年產量超過六千噸，但回收量一直只有6%至8%，環保署表示，面對國內生物可分解塑膠製造及進口業者責任，回收分類體系與處理量能及流向等課題，已邀集生產業者、使用業者、回收處理業者及專家學者共商解決方法。

環保署表示，台灣常見生物可分解材料以PLA為大宗，以聚乳酸為主要成分，原料來源為國外進口，用途有塑膠袋類的包裝材料、農業被覆膜及吸管、餐具、杯子餐飲用品等。依據環保署統計資料，近3年進口量約在1萬9000至2萬2000公噸間，業者加工後產品主要以出口為主，國內使用量約6000至7000公噸左右。

過去10年間，環保署說，為增加生物可分解（生質）塑膠廢容器回收意願與去化管道，101年3月起修正增加補貼生質塑膠容器回收清除處理費率為每公斤15.17元，以增加回收及處理誘因。103年至106年間補助創新研究計畫，開發PLA再製成生物可分解塑膠袋及PLA再生酯粒與產品技術，以降低生產成本。104年間輔導回收處理業者以近紅外線自動高速分選設備分類，以解決生質塑膠容器的回收再利用問題。107年及110年辦理生物可分解塑膠袋及容器之堆肥評估計畫。

環保署說，現在也將生物可分解（生質）塑膠廢容器為公告應回收項目，回收補貼費率為每公斤15.17元，較各項材質容器均高。但其外觀與一般塑膠相近，回收商僅能依產品種類及經驗分類，且因數量相關其他廢塑膠容器少，常在分類線末端才撿出，雜質率偏高，回收意願較低。統計近3年回收量約在360至480公噸之間，回收後製成固體再生燃料（SRF），轉廢為能作為鍋爐替代燃煤使用。

環保署說，正在檢討回收分類所需技術與分類、處理與利用，如何反映在製造者及進口生物可分解塑膠容器的責任上。另外，環保署也研議，將針對生物可分解塑膠材質使用在特定物品，並整流回收處理體系。

環保署 塑膠袋

延伸閱讀

潘忠政昨邀蔡壁如線上談藻礁 海委會11月8日提報告

禮盒過度包裝會開罰 環保署籲中秋送禮走環保風

紓困預算累積490億未執行 環保署預算執行率僅4.1%

室內空品標章新北、桃園最多 環保署明年建置全國地圖

相關新聞

所有麵包都害我胖、不健康？ 日營養師破迷思：要注意這幾類

坊間常有「麵包熱量比飯高」的說法，並且認為比起米飯，吃麵包是相對不健康的選擇。日本營養師最近就分析，究竟這兩種主食的差別在哪。

可分解塑膠回收率低 環保署擬邀業者專家研商

台灣聚乳酸塑膠PLA年產量超過六千噸，但回收量一直只有6%至8%，環保署表示，面對國內生物可分解塑膠製造及進口業者責任，...

中秋最熱門景點 《斯卡羅》拍攝場景擠滿Cosplay人潮

公視年度大戲《斯卡羅》昨天播畢，因為戲劇而爆紅的台南鹽水岸內糖廠影視基地，中秋連假遊客不斷，還吸引了許多喜歡Cospla...

直男思維大公開 十大網友公認「直男癌特質」 全中你已病入膏肓

男女思維大不同，女生較注重感覺與氣氛，男生則善於理性分析、問題解決，因此兩性共處時，不免會有許多摩擦與笑話，有人將男生常有的思維模式，稱為「直男思想」。

台塑化20日起調漲汽油每公升1角 柴油降1角

台塑石化宣布，自9月20日凌晨1時起調漲汽油批售價格每公升新台幣0.1元，柴油批售價格每公升調降0.1元，市場零售價格由...

雙北等5縣市高溫黃燈 北市信義區達攝氏36.4度

氣象局今天下午發布高溫黃燈資訊，台北市、新北市、台南等5縣市預估氣溫達攝氏36度以上。今天截至下午1時，台北市信義區出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。