可分解塑膠回收率低 環保署擬邀業者專家研商

台灣聚乳酸塑膠PLA年產量超過六千噸，但回收量一直只有6%至8%，環保署表示，面對國內生物可分解塑膠製造及進口業者責任，回收分類體系與處理量能及流向等課題，已邀集生產業者、使用業者、回收處理業者及專家學者共商解決方法。

環保署表示，台灣常見生物可分解材料以PLA為大宗，以聚乳酸為主要成分，原料來源為國外進口，用途有塑膠袋類的包裝材料、農業被覆膜及吸管、餐具、杯子餐飲用品等。依據環保署統計資料，近3年進口量約在1萬9000至2萬2000公噸間，業者加工後產品主要以出口為主，國內使用量約6000至7000公噸左右。

過去10年間，環保署說，為增加生物可分解（生質）塑膠廢容器回收意願與去化管道，101年3月起修正增加補貼生質塑膠容器回收清除處理費率為每公斤15.17元，以增加回收及處理誘因。103年至106年間補助創新研究計畫，開發PLA再製成生物可分解塑膠袋及PLA再生酯粒與產品技術，以降低生產成本。104年間輔導回收處理業者以近紅外線自動高速分選設備分類，以解決生質塑膠容器的回收再利用問題。107年及110年辦理生物可分解塑膠袋及容器之堆肥評估計畫。

環保署說，現在也將生物可分解（生質）塑膠廢容器為公告應回收項目，回收補貼費率為每公斤15.17元，較各項材質容器均高。但其外觀與一般塑膠相近，回收商僅能依產品種類及經驗分類，且因數量相關其他廢塑膠容器少，常在分類線末端才撿出，雜質率偏高，回收意願較低。統計近3年回收量約在360至480公噸之間，回收後製成固體再生燃料（SRF），轉廢為能作為鍋爐替代燃煤使用。

環保署說，正在檢討回收分類所需技術與分類、處理與利用，如何反映在製造者及進口生物可分解塑膠容器的責任上。另外，環保署也研議，將針對生物可分解塑膠材質使用在特定物品，並整流回收處理體系。