中秋最熱門景點《斯卡羅》拍攝場景擠滿Cosplay人潮
公視年度大戲《斯卡羅》昨天播畢，因為戲劇而爆紅的台南鹽水岸內糖廠影視基地，端午連假遊客不斷，還吸引了許多喜歡Cosplay的民眾前來拍照，整個場景彷彿回到了古代。
文化局表示，影視基地當中的「清代漢人市街」場景， 9月17日開放團體預約參觀以來，人潮不斷，目前到10月底480個梯次的預約，幾乎都已經額滿。
中秋連假，基地內吸引了許多喜歡Cosplay的coser，有的是一家大小都穿著古裝，還有凍齡的美魔女團也穿著古裝來捧場，各式各樣的裝扮，讓一般遊客以為有人在現場拍古裝片，也有遊客以為基地內有人在出租古代服裝，頻頻詢問，相當有趣。
文化局長葉澤山指出，岸內糖廠影視基地目前為專業影視拍片用場域，非屬一般觀光用途，尚無遊憩相關設施，且仍有工程進行中，目前暫不開放散客參觀。後續將全力趕工進行第二座時代場景搭建以及糖廠舊建築修復等工程，也請民眾耐心等候、繼續期待。
市長黃偉哲表示，市府並邀請金鐘美術指導許英光於「蝶妹」工作的「海關醫館」重新陳設《斯卡羅》小型劇照展，讓大家一走進片場，同步回味劇情，並感受154年前的台灣府城。
文化局表示，雖然有很多民眾反映希望加場開放，但在綜合考量防疫政策、參觀品質並兼顧遊客安全的條件下，不開放散客自由參觀。
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