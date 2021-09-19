趙少康：蔡政府小動作不斷 農民憂心恐淪大陸制裁對象

中國大陸繼今年3月禁止台灣鳳梨輸入後，今再因害蟲暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。中廣董事長趙少康說，最近蔡政府外交小動作不斷，還沒真的建功，台灣農民就先受害，蓮霧和釋迦突然被大陸禁止進口，讓其他農漁養殖農民也感到唇亡齒寒，擔心自己是下一個被「制裁」的對象。

趙少康指出，外交部長吳釗燮宣布，10月將和立陶宛互設代表處，立陶宛立即遭到對岸以貿易手段報復，當地企業的進出口都受影響，修理完立陶宛，今天輪到台灣的蓮霧和釋迦被大陸禁止進口。

趙少康表示，面對大陸不斷打壓我農產品出口，蔡英文總統毫無解決辦法，只能呼籲民眾「吃起來」，3月的鳳梨還能製成鳳梨乾應急，這次蓮霧跟釋迦的加工品都少之又少，農民只能對著果樹欲哭無淚。

趙少康根據農委會統計，台灣的蓮霧、釋迦出口國家中，超過95%是到中國大陸。台東縣府直說，大陸這次舉動對當地釋迦農的「衝擊超級大」，農民會倒一半，冬季即將上市的鳳梨釋迦，台東產量占了全台6成，其中98%銷往大陸。

趙少康表示，鳳梨釋迦將在12月盛產，現在距離採收期還有時間補救，農委會應該立即召集台東、屏東等釋迦與蓮霧產地的農會會長、議長、農產運銷公司、縣市府檢疫官員開會，向大陸提出組團登陸或視訊會議的要求，並請對岸提出病蟲害查驗照片、證據。面對一波波衝著農民而來的制裁，現在不是持續喊話激化對立的時候，而是應該和平對談，保住人民生計。

趙少康奉勸蔡政府，不能一面打抗中牌賺取政治紅利、激化兩岸對立，又對因此招來的強烈反制毫無準備，提不出反制策略，甚至大內宣「台灣對中國出口創新高，證明中國需要台灣」，真是自欺欺人又阿Q。

同時趙少康也譴責對岸的粗暴打壓，只會讓兩岸越走越遠，再怎麼樣都不該傷了台灣基層的心，毀了台灣農民的生計，趁現在還來得及彌補，把政治的手拿開，立刻重啟協商，並以科學證據重新檢視我農產品檢疫問題。