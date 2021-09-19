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照腸胃鏡要自費快篩 部立嘉義醫院檢查人數剩3成

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
部立嘉義醫院獲贈快篩試劑。圖／台灣民眾黨嘉市黨部提供
部立嘉義醫院獲贈快篩試劑。圖／台灣民眾黨嘉市黨部提供

疫情期間醫院針對侵入性檢查也要求患者先做快篩，但須自費，衛福部嘉義醫院發現，部分要照腸胃鏡的民眾，疑考量快篩800元費用就暫不檢查，導致6、7 月疫情嚴峻時，檢查人數掉到剩3成，院方近期募捐獲贈100組快篩試劑，將提供弱勢免費快篩，避免沒照腸胃鏡延誤診治。

嘉市衛生局表示，目前住院、陪病者都可公費篩檢，且先前已有分配外界捐贈的快篩試劑給各醫院，若因做腸胃鏡檢查等要做篩檢，屬使用者付費，難以全數支應。

部嘉醫院指出，院方對於「打開嘴巴」做的檢查也要先快篩、確認為陰性，且必須醫院出具的證明，民眾以家用快篩試劑無法採納，仍要重做，部分民眾就決定先不做腸胃鏡，日前疫情嚴峻時，人數比以往掉到剩3成，近來慢慢恢復到7、8成，目前腸胃鏡檢查異常的患者回診率64%，幸好還無「糞便有血、拒絕回來做大腸鏡」病人。

聖馬爾定醫院肝膽腸胃科主任黃國智說， 自費快篩500元，確實遇上民眾有需要檢查腸胃鏡，但經濟真的有問題，就表示「忍著不舒服」，健檢腸胃鏡人數下降更多，會憂心早期癌症，會勸別延誤病情，總計檢查約少3、4成。

嘉基醫院肝膽腸胃科醫師周莒光表示，三級警戒以來，腸胃鏡相關檢查的人數掉了2、3成，除不敢來醫院，有的認為疫情很快就降溫，想再觀望，少部份人因須自費快篩而不願檢查；他都會勸說，該檢查還是要檢查，且1間醫院篩檢徹底、管控好疫情，民眾會更信任，整體上「想驗的比不想驗的多」，目前人數回流8成、9成。

台中榮總嘉義分院的自費快篩800元，副院長黃敏偉說，先前外界愛心捐贈快篩試劑，都視情況提供免費使用，不會讓民眾負擔增大，但之後可能還是得回到自費。

部立嘉義醫院日前透過民眾黨嘉市黨部主委吳亭蓁、嘉市西區服務處主任王冠鈞、嘉市體育會足球委員會主委蕭嘉農、獅子會300D1區糖尿病防治教育及行動委員會主席黃秀子，捐贈100劑快篩試劑；部嘉指出，將提供經濟有困難民眾使用，認定條件會從寬，盼拋磚引玉，歡迎外界再捐贈。

台灣民眾黨嘉市黨部、國際獅子會300D1區捐贈快篩試劑給部立嘉義醫院。圖／台灣民眾黨嘉市黨部提供
台灣民眾黨嘉市黨部、國際獅子會300D1區捐贈快篩試劑給部立嘉義醫院。圖／台灣民眾黨嘉市黨部提供
部立嘉義醫院獲贈100組快篩試劑。圖／台灣民眾黨嘉市黨部提供
部立嘉義醫院獲贈100組快篩試劑。圖／台灣民眾黨嘉市黨部提供

快篩 嘉義

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