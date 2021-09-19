監測PM2.5 中大研發新代空氣盒子、資料分析技術

空氣污染是隱形的健康殺手之一，長期暴露於高濃度的PM2.5之下，恐提高各種疾病患病風險。中央大學太空及遙測研究中心主任林唐煌帶領的研究團隊，研發出新一代空氣盒子，讓空污的觀測資訊更精準。此外，土木工程學系也研發出最新的資料分析技術，提供更細緻的PM2.5濃度資訊，提升監控空氣品質的效率。

細懸浮微粒（PM2.5）主要來源包括黑碳、硫酸鹽、沙塵等微粒，近年來相關研究發現空污對人體健康帶來極大威脅，甚至造成過敏、各類呼吸道、心血管疾病，甚至導致癌症。

為了更精準分析空污的成分種類與含量，中大太空及遙測研究中心研發出新一代空氣盒子，運用晶元、軟體系統、固定空氣氣流口、接收器，透過三波段光源傳遞的衰減，採集空氣中的成分、濃度。

林唐煌表示，新一代空氣盒子藉由衰減量計算氣膠光學厚度，再經由散射、吸收以及粒徑大小，分析出相關空污數據，這項技術目前正在申請專利，已有合作廠商投入量產，研究團隊接著也會與太空系合作，運用立方衛星探測，蒐集污染成分，在空污事件發生前，達到預警效果。

環保署目前在全台建置76座國家級空氣品質測站，儘管監測資料的精確度與可信度較高，但因無法大規模布建，離測站較遠的地方，監測資訊可能就會出現誤差；另一方面，包括空氣盒子在内的空氣品質微型感測器雖然方便設置，但受到先天限制，較容易受到外界因素干擾。

因此，土木工程學系副教授林遠見與學生共同研發出分析技術，將環保署測站與空氣盒子資料融合，計算監測資料的日變動程度及空間推估時可能產生的誤差，以保留不同感測器的優勢，讓空氣品質監測資訊更加細緻並避免不合理的資訊。