避疫宅居成為新常態　特力屋居家用品銷量成長逾5%

避疫宅居成為新常態，民眾在家時間增加帶動家用品需求，特力屋調查超過四千款自有品牌商品發現，訴求健康、安全與防疫功能的產品成為民眾首選，截至今年7月，居家用品銷量成長超過5%。

特力屋商品處資深經理王慧表示，新冠疫情讓顧客培養出更健康的生活型態，例如更重視個人與環境衛生清潔、養成收納習慣及優先選擇節水省電的產品等，顯見機能型商品相較過去更受歡迎。

王慧指出，蟬聯第二年自有品牌熱銷冠軍的Smart Wash溫水洗淨便座系列，具有溫水暖座、光觸媒抗菌、活性碳除臭等功能，今年更首度推出可無線遙控的全新設計，售價卻只需市售同等級商品約6折價格，對比去年同期銷量成長超過40%，預估今年總體銷量將突破3萬組，以超高CP值持續稱霸台灣免治馬桶市場。

此外，WFH、遠端上課也帶動特力屋辦公椅、收納層架的銷售成長，王慧表示，承載力優良、可調整頸椎與頭靠角度的美國陸軍高背扶手全網椅、可平躺180度的丹尼爾全躺式扶手椅等系列深獲網友好評，可自由選搭DIY組裝的萊特層架系列也同樣榮登熱銷品之列。