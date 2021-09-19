快訊

新冠起源快找到了？竂國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

不斷更新／國3南向422.4公里6車連環撞 全線暫時管制封閉

中秋烤肉「以茶代酒」 減少酒精損害免疫系統

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
中秋節民眾需遵照各縣市防疫規則，減少或避免烤肉聚餐，照常烤肉的民眾享用大餐時，應避免飲酒。本報資料照片
中秋節民眾需遵照各縣市防疫規則，減少或避免烤肉聚餐，照常烤肉的民眾享用大餐時，應避免飲酒。本報資料照片

今天是中秋連假的第二天，民眾需遵照各縣市防疫規則，減少或避免烤肉聚餐。照常烤肉的民眾享用大餐時，或許會搭配酒精飲品來助興。國健署提醒，新冠肺炎防疫期間，應避免飲酒，才能減少酒精對免疫系統的損害，「以茶代酒」更能維持良好的抵抗力。

知名醫學期刊刺胳針（the Lancet）2018年發表的大型研究結果發現，喝酒對人體有致癌影響，而且沒有所謂的「無害飲酒量」，只有把飲酒量降到零，才能避免酒精對身體的各種危害。

衛福部109年國人十大死因分析資料指出，慢性肝病及肝硬化位居第10位，肝癌則高居癌症死因的第2位，而每年因慢性肝病、肝硬化或肝癌死亡的人數約有1萬2000人。

國健署說，喝酒是造成肝臟損傷的重要危險因子，且世界衛生組織（WHO）指出，飲酒並沒有安全量，即使少量也會有致癌風險，且健康風險也會隨著飲酒量的增加而上升。

研究指出，在新冠肺炎大流行期間，因酒精消費量增加，導致病毒引起的發炎反應上升，並可能使新冠肺炎相關症狀惡化。

世衛組織歐洲辦公室「飲酒與新冠肺炎」資料也顯示，喝酒除了會導致胃潰瘍、肝硬化、腦中風、心血管疾病、失智等200多種疾病外，也會提高食道癌、肝癌等罹癌風險外，亦會破壞身體的免疫系統，增加罹患新冠肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等嚴重併發症的風險。

因此，在新冠肺炎防疫期間應避免飲酒，才能減少酒精對免疫系統的損害，維持良好的抵抗力。

中秋佳節若真要飲酒，根據「國民飲食指標手冊」的建議，國健署說，男性每日不超過1罐啤酒，女性不超過半罐啤酒，如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，請不要喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新冠肺炎 酒精 肝硬化

延伸閱讀

中秋節烤肉 金門未禁止也不鼓勵

北市騎樓烤肉要戴口罩 黃珊珊：屋頂為個人財產無法管

不解為何糾結中秋烤肉 柯文哲：你有本事戴口罩吃烤肉

中秋烤肉不長肉 長庚科大教3原則

相關新聞

我蓮霧釋迦9成銷陸今突遭禁 陳吉仲將對外說明

繼台灣鳳梨遭禁止輸入後，中國大陸海關總署今天發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中...

太平洋臀紋粉介殼蟲 寄主高達66科、分布亞洲多國

繼台灣鳳梨遭禁止輸入後，中國大陸海關總署今天發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物Planococcus minor，將於9...

平時睡不飽靠假日補眠？ 日醫師警告：恐越睡越累

現代人生活忙碌，平常容易因為公務繁忙，或者內心壓力大，導致經常沒有辦法睡好睡滿。這種人可能會選擇在假日徹底補眠，好彌補平時沒有睡夠的份，然而卻有醫生指出，這麼做不僅沒有用，還會帶來反效果。

未來一周晴朗炎熱 吳德榮：秋節前後各地賞月機率高

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有...

Off狀態耗電嗎？插孔為何兩邊長短不同 插座知識一次解析

「插座」、「插頭」可說是現代電器的必備產物，幾乎什麼東西，都需要插上電源才能運轉。然而關於插頭的運作原理，大多數人卻所知不多。最近日本媒體「特選街web」，就分享了插頭相關的四大要點，以及安全使用的方法。

監測PM2.5 中大研發新代空氣盒子、資料分析技術

空氣污染是隱形的健康殺手之一，長期暴露於高濃度的PM2.5之下，恐提高各種疾病患病風險。中央大學太空及遙測研究中心主任林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。