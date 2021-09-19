中秋烤肉「以茶代酒」 減少酒精損害免疫系統

今天是中秋連假的第二天，民眾需遵照各縣市防疫規則，減少或避免烤肉聚餐。照常烤肉的民眾享用大餐時，或許會搭配酒精飲品來助興。國健署提醒，新冠肺炎防疫期間，應避免飲酒，才能減少酒精對免疫系統的損害，「以茶代酒」更能維持良好的抵抗力。

知名醫學期刊刺胳針（the Lancet）2018年發表的大型研究結果發現，喝酒對人體有致癌影響，而且沒有所謂的「無害飲酒量」，只有把飲酒量降到零，才能避免酒精對身體的各種危害。

衛福部109年國人十大死因分析資料指出，慢性肝病及肝硬化位居第10位，肝癌則高居癌症死因的第2位，而每年因慢性肝病、肝硬化或肝癌死亡的人數約有1萬2000人。

國健署說，喝酒是造成肝臟損傷的重要危險因子，且世界衛生組織（WHO）指出，飲酒並沒有安全量，即使少量也會有致癌風險，且健康風險也會隨著飲酒量的增加而上升。

研究指出，在新冠肺炎大流行期間，因酒精消費量增加，導致病毒引起的發炎反應上升，並可能使新冠肺炎相關症狀惡化。

世衛組織歐洲辦公室「飲酒與新冠肺炎」資料也顯示，喝酒除了會導致胃潰瘍、肝硬化、腦中風、心血管疾病、失智等200多種疾病外，也會提高食道癌、肝癌等罹癌風險外，亦會破壞身體的免疫系統，增加罹患新冠肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等嚴重併發症的風險。

因此，在新冠肺炎防疫期間應避免飲酒，才能減少酒精對免疫系統的損害，維持良好的抵抗力。

中秋佳節若真要飲酒，根據「國民飲食指標手冊」的建議，國健署說，男性每日不超過1罐啤酒，女性不超過半罐啤酒，如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，請不要喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康