一語成讖！ 鳳梨之後蓮霧也遭禁 農民：盼政府長遠之計

繼今年2月禁台灣鳳梨輸入後，中國大陸海關總署發布通知指，暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸，當時就有訊息預料蓮霧可能是下個被禁水果，沒想到還是成真。蓮霧農說，禁蓮霧是對岸政策，也有疫情影響，農民只能走一步算一步，希望政府協助打開國內市場，推動企業採購，解決困境，希望政府謀求長遠之計，否則昨天是鳳梨、今天是釋迦蓮霧，明天不知又是什麼？

蓮霧農汪森展說，雖然中國大陸禁台灣鳳梨輸入後，也傳出會可能會禁蓮霧輸入，但農民並沒有很擔心，直到今天聽到中國大陸真的宣布暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。台灣的蓮霧有九成銷大陸，禁令一出，影響很大，現在只能向拍賣市場、國內行口多寄些貨了。

「只能走一步、算一步。」蓮霧農說，採收季是9月底到隔年5月，已經要開始採收了，卻傳來這麼壞的消息，農民也很無奈。如果國外市場受阻，那又要靠國內市場支撐，看政府怎麼做了。農民希望政府能為長遠計，否則今天是鳳梨、釋迦、蓮霧，明天不知又是什麼？

高雄市農業局表示，全國蓮霧栽植面積3100公頃，屏東面積最大2180公頃，高雄約有400公頃，檢疫是中央職權，地方政府會全力配合。農業局的長期作法一直是分散市場，降低農民風險，會積極幫助農民打開大陸以外的外銷市場，也會拓展國內需求。