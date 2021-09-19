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台灣釋迦遭陸禁 台東農憂心：喝西北風的開始

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
大陸發布通知指9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。台灣釋迦主要產地台東縣「剉哩等」。記者尤聰光／攝影
大陸發布通知指9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。台灣釋迦主要產地台東縣「剉哩等」。記者尤聰光／攝影

中國大陸海關多次從台灣地區輸中國大陸番荔枝（釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物—大洋臀紋粉蚧Planococcus minor，發布通知指9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。台灣釋迦主要產地台東縣「剉哩等」，縣府及農會近期將開會因應對策。

台東縣政府農業處長許家豪說，縣府還未收到中央正式公文，因此，目前狀況還是不明確，這問題確實對台東釋迦衝擊相當大，最快中秋連假結束後，將邀集縣農會及地區農會召開會議因應對策，同時也會和農委會密切連繫來掌握後續狀況的發展。

台東縣農會理事長楊招信說，近日確實有收到貿易商相關訊息，但由於番荔枝品種多，是否未來也包括鳳梨釋迦在內，這部分還是需要再進一步了解確認，萬一真的鳳梨釋迦也停止銷往大陸，這問題就非常大，也很嚴重，希望大陸方面不要是政治手腕的操作。

台東地區農會總幹事李建通說，這部分要等中央防檢局正式公文才能確認，畢竟這訊息已經傳很久，是不是屬實還不知道，現階段中央須立即求證，好讓地方能盡早因應，不要造成農民恐慌，甚至造成市場的混亂，近期會和縣府開會研議。

台東縣釋迦為主要經濟農作之一，栽種面積達5500公頃，其中鳳梨釋迦占了1800公頃，每年外銷產量1萬4000噸，9成以上銷往大陸，每年產值超過新台幣12億元。但傳出大陸明起暫停台灣釋迦輸入，農民相當擔心不已。

「如果釋迦被禁止的話，那就是喝西北風的開始。」劉姓釋迦農說，雖然縣府及農會將釋迦積極拓展行銷其他國家，但畢竟還是有限，大陸市場還是最大宗，一旦被禁止，影響的層面可大了。另陳姓農民說，大陸之前禁止鳳梨後，就傳下一波是釋迦，果然消息來了，政府要趕快想辦法解決。

台東縣政府及農會近年雖將釋迦積極拓展行銷其他國家，但畢竟還是有限，大陸市場還是最大宗，一旦被禁止，衝擊相當大。記者尤聰光／攝影
台東縣政府及農會近年雖將釋迦積極拓展行銷其他國家，但畢竟還是有限，大陸市場還是最大宗，一旦被禁止，衝擊相當大。記者尤聰光／攝影
台東縣釋迦為主要經濟農作之一，栽種面積達5500公頃，其中鳳梨釋迦占了1800公頃，每年外銷產量14000噸，9成以上銷往大陸，每年產值超過12億元。記者尤聰光／攝影
台東縣釋迦為主要經濟農作之一，栽種面積達5500公頃，其中鳳梨釋迦占了1800公頃，每年外銷產量14000噸，9成以上銷往大陸，每年產值超過12億元。記者尤聰光／攝影

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