北市無圍牆環教博物館推線上之旅 陪親子過中秋

台北市無圍牆環境教育博物館網站打破時空限制，整合北市21處環境教育設施場所的線上資源與簡介，讓大小朋友在家上網，就能認識場館，進行線上的生態課程、科學DIY。網站即日起到10月15日還有「周末線上電影院」，將陸續上映生態環境、氣候變遷及環保科技相關的環境議題電影或動畫。

北市無圍牆環境教育博物館網站9月10日啟用，位於「環教資源」項目的「影音專區」中，有各環教場館獨特的簡介、課程等影片資源，供民眾線上學習使用，例如「國立臺灣科學教育館」在疫情期間拍攝多部科學實驗、科學新知影片，在「帶你玩科學」系列中，用喝完的飲料盒、瓶蓋、手電筒、衛生紙等生活物品DIY做實驗，讓小朋友也能變成小小科學家。

另外，「台北市立動物園」豐富的影片庫，更有一般民眾即便到園區裡也難得一見的生態及花絮，包括水豚君「妹妹」初次生產、馬來貘「貘莉」喜迎千金，還有保育員談療癒的歐亞水獺，近距離觀察大貓熊寶寶住保溫箱睡覺時超可愛的身姿等；「芝山文化生態綠園」則有「台北都市12大怪鳥」主題影片，讓愛鳥的朋友進一步知曉台北獨特的鳥類生態。

北市環保局表示，無圍牆環教博物館網站開站也規畫一系列活動，其中「記憶中的美好時光」活動，邀民眾分享以前去過的環教設施場所體驗感想，前200名完成者，可獲得全家便利商店咖啡電子兌換券1份；專屬國小生的「SDG小公民任務」，則引導孩子認識國際趨勢的SDGs，前666名完成的小朋友，就能獲得證書與精美禮物。

至於環教博物館網站的「無邊界氣候行動－週末線上電影院」，中秋連假率先上映的是「小白鶴的報恩」，邀民眾一起上網看電影，了解生態保育、氣候變遷等環境議題的危機與轉機。