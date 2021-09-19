太平洋臀紋粉介殼蟲 寄主高達66科、分布亞洲多國

現代人生活忙碌，平常容易因為公務繁忙，或者內心壓力大，導致經常沒有辦法睡好睡滿。這種人可能會選擇在假日徹底補眠，好彌補平時沒有睡夠的份，然而卻有醫生指出，這麼做不僅沒有用，還會帶來反效果。

2021-09-19 09:45