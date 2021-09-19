太平洋臀紋粉介殼蟲 寄主高達66科、分布亞洲多國
繼台灣鳳梨遭禁止輸入後，中國大陸海關總署今天發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物Planococcus minor，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。農委會過去報告指出，Planococcus minor太平洋臀紋粉介殼蟲寄主高達66科以上，亞洲分布範圍包括台灣、中國、印度、印尼等多地。
農委會統計，蓮霧、釋迦去年出口中國占比分別高達97%、95%，若禁止銷陸恐引發不小影響。農委會主委陳吉仲今天將主動對外說明。
根據農委會網站顯示，Planococcus minor我國翻譯為太平洋臀紋粉介殼蟲。農委會過去一份重要蟲害報告指出，太平洋臀紋粉介殼蟲寄主植物高達66科以上，包括單藥花屬、莧屬、腰果、芒果、漆樹屬、大溪地蘋果、刺番荔枝、牛心梨、香水樹、芹菜，或是油菜、甘藍、蘿蔔、西瓜、甜瓜、黃瓜、南瓜、中國南瓜、美國南瓜、佛手瓜，還有甘蔗、玉米、香蕉、柚、檸檬、葡萄柚、甜橙、人心果、番龍眼、青辣椒、番薑、蔓陀羅、番茄、茄子、馬鈴薯、可可、茶、柚木、葡萄、紅花月桃、穗花山奈、薑等。
至於太平洋臀紋粉介殼蟲地理分布，亞洲包括台灣、中國大陸、印度、印尼、菲律賓、新加坡、泰國、土庫曼。孟加拉、緬甸、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國；另外中南美洲、大洋洲、歐洲也都有蹤跡出現。
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