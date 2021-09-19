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結合當地特產 淡水忠山社區開發新菜色「桂花爌肉」

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
以當地特有的桂花與冬瓜融合在爌肉中，淡水忠山社區開發全新料理桂花冬瓜爌肉。圖／新北農業局提供
以當地特有的桂花與冬瓜融合在爌肉中，淡水忠山社區開發全新料理桂花冬瓜爌肉。圖／新北農業局提供

位於新北市淡水區的忠山社區是典型農村社區，社區內還保有日據時期色彩以及傳統務農特色，在地料理達人為應景當地中秋盛產的桂花，透過桂花米、冬瓜與傳統料理爌肉結合，開發出新菜色「桂花冬瓜爌肉」，讓民眾防疫在家也能做出中秋特色料理。

貫穿中山社區的奎柔山路種有300棵美人樹與4千多株桂花與紅葉鐵莧，中秋則是桂花盛開時期，且桂花可以拿來食用，社區就把當地剛採收的冬瓜以及特有桂花蜜融合，加入在爌肉變成成地方特色美食。

食材準備只需五花肉、冬瓜、桂花蜜、乾燥桂花與蔥、蒜與醬油等調味料，先把五花肉煎至金黃色後加入蒜頭煸香，接著放入醬油、蔥與桂花蜜提味，最後進清水燉煮放入冬瓜，燒煮20分灑上乾燥桂花即可完成。

忠山社區總幹事江蔥表示，桂花冬瓜爌肉味道層次豐富，桂花蜜加上鮮甜冬瓜，都是當地特產，這道料理自然也成為最具忠山社區特色的美食，且民眾防疫在家就能自製。

農業局長李玟指出，中秋節也是農作物收穫時節，過往忠山社區都會一起割稻收成，來碗正港的「割稻飯」，這次透過將傳統料理加入新創意，研發出桂花爌肉，民眾可透過農業得來速、線上誠品等通路選購新北農產品，落實防疫同時也能在家跟著在地師傅自煮料理。

忠山社區被奎柔山路貫穿，路上種有美人樹、桂花與紅葉鐵莧等，不只街景美，桂花也能當作食材使用。圖／新北農業局提供
忠山社區被奎柔山路貫穿，路上種有美人樹、桂花與紅葉鐵莧等，不只街景美，桂花也能當作食材使用。圖／新北農業局提供

中秋節 淡水

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