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我蓮霧釋迦9成銷陸今突遭禁 陳吉仲將對外說明
繼台灣鳳梨遭禁止輸入後，中國大陸海關總署今天發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。農委會統計，蓮霧、釋迦去年出口中國占比分別高達97%、95%，若禁止銷陸恐引發不小影響。農委會主委陳吉仲今天表示，將主動對外說明。
農委會統計，我國蓮霧去年出口總計4942公噸，其中有4792公噸都銷往中國大陸，占比將近97%，其餘有111公噸銷往香港、28公噸銷往加拿大，8公噸銷往新加坡，另外分別有1公噸出口到帛琉群島、澳門。
釋迦部分，去年出口總共約1萬4284公噸，其中有1萬3588公噸銷往中國大陸，占比超過95%，其餘有536公噸銷往香港，87公噸銷往加拿大，35公噸銷往新加坡，23公噸銷往馬來西亞，7公噸銷往印尼，5公噸銷往澳門，2公噸銷往汶萊。
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