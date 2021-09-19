快訊

避免將農藥吃下肚 專家公認一招最能徹底洗淨蔬果

中秋第2天車流驚人 合歡山4大停車場一早全停滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我蓮霧釋迦9成銷陸今突遭禁 陳吉仲將對外說明

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中國大陸海關總署今天發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。圖為釋迦。本報資料照片
中國大陸海關總署今天發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。圖為釋迦。本報資料照片

繼台灣鳳梨遭禁止輸入後，中國大陸海關總署今天發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。農委會統計，蓮霧、釋迦去年出口中國占比分別高達97%、95%，若禁止銷陸恐引發不小影響。農委會主委陳吉仲今天表示，將主動對外說明。

農委會統計，我國蓮霧去年出口總計4942公噸，其中有4792公噸都銷往中國大陸，占比將近97%，其餘有111公噸銷往香港、28公噸銷往加拿大，8公噸銷往新加坡，另外分別有1公噸出口到帛琉群島、澳門。

釋迦部分，去年出口總共約1萬4284公噸，其中有1萬3588公噸銷往中國大陸，占比超過95%，其餘有536公噸銷往香港，87公噸銷往加拿大，35公噸銷往新加坡，23公噸銷往馬來西亞，7公噸銷往印尼，5公噸銷往澳門，2公噸銷往汶萊。

中國大陸海關總署今天發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。圖為釋迦。本報資料照片
中國大陸海關總署今天發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。圖為釋迦。本報資料照片

農委會 香港

延伸閱讀

看直播投票 有機會得到花壇鄉無毒茉莉好茶

影／養豬新制10月1日實施 陳吉仲親上火線說明

蔡其昌重視農民 邀陳吉仲訪視台中聽民意推動地方建設

影／豐原農會提3千萬冷鏈計畫 陳吉仲允諾支持

相關新聞

平時睡不飽靠假日補眠？ 日醫師警告：恐越睡越累

現代人生活忙碌，平常容易因為公務繁忙，或者內心壓力大，導致經常沒有辦法睡好睡滿。這種人可能會選擇在假日徹底補眠，好彌補平時沒有睡夠的份，然而卻有醫生指出，這麼做不僅沒有用，還會帶來反效果。

未來一周晴朗炎熱 吳德榮：秋節前後各地賞月機率高

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有...

疫情下 倫敦藝術市場展現真本色

司徒河偉 Henry Howard-Sneyd自1987年從劍橋大學生物化學及藝術史專業畢業後，便加入蘇富比，至今已超過30年，見證了日本經濟泡沫化及中國藝術市場快速興起。

水果應該飯前還是飯後吃，才不傷胃？營養師解答常見「護胃」疑問

水果的選擇上，帶皮吃的綠棗子因屬高纖水果、番茄含有酸性物質、柿子含較多單寧酸有收斂作用，如果空腹食用容易引發胃脹痛。柳丁、橘子、草莓、蔓越莓等偏酸的水果，會刺激胃酸分泌，不宜空腹吃。可以在飯後食用。

中秋柚子「戰南北」 八里靠顏值殺出但有一大隱憂

文旦柚是中秋應景水果，新北市是全台前三名出產柚子的縣市，但在新北市八里區更種出獨一無二的「心型柚」，搶先在農曆七夕情人節推出，主打用心型柚傳情意。早在多年前，從日本紅到台灣的方形西瓜也曾引發關注，一開始頗受市場喜愛，但沒多久就褪流行，心型柚會步方形西瓜的後塵嗎？

北市無圍牆環教博物館推線上之旅 陪親子過中秋

台北市無圍牆環境教育博物館網站打破時空限制，整合北市21處環境教育設施場所的線上資源與簡介，讓大小朋友在家上網，就能認識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。