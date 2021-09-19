我蓮霧釋迦9成銷陸今突遭禁 陳吉仲將對外說明

繼台灣鳳梨遭禁止輸入後，中國大陸海關總署今天發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。農委會統計，蓮霧、釋迦去年出口中國占比分別高達97%、95%，若禁止銷陸恐引發不小影響。農委會主委陳吉仲今天表示，將主動對外說明。

農委會統計，我國蓮霧去年出口總計4942公噸，其中有4792公噸都銷往中國大陸，占比將近97%，其餘有111公噸銷往香港、28公噸銷往加拿大，8公噸銷往新加坡，另外分別有1公噸出口到帛琉群島、澳門。