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高雄鳥松凌晨民宅起火伯父救姪女喪生 女童命危、爺燒傷

避開地雷路段！ 8大風景區今恐激增觀光車潮

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
蘇澳警方加派警力、義交，在蘇花改沿線路段交通疏導。圖／蘇澳警分局提供
蘇澳警方加派警力、義交，在蘇花改沿線路段交通疏導。圖／蘇澳警分局提供

今天是中秋連續假期第2天，公路總局預計，今天各大風景區將湧現觀光人潮，包含台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等；其中台14甲線的清境農場目前停車場已滿，建議要前往的遊客可先至其他風景區遊玩後再前往。

公路總局表示，昨日凌晨就開始出現返鄉出遊車潮，往返南北及花東地區的省道城際道路，如台61線鳳鼻路段及竹南路段、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路上午至傍晚皆出現車多壅塞情形，而連接國道3號的台74線大里至霧峰路段、快官至成功路段受高速公路匝道儀控及國道車流較多影響，昨日上午也出現車多情況，部分觀光景點如台2線福隆~瑞濱、台2線及台2乙線關渡~淡水路段也短暫車多。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，在公路運輸方面，公路總局說，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛5148班次，疏運7萬4408人；東部國道客運路線共計行駛1301班次，疏運1萬9852人。

中秋節

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