直男思維大公開 十大網友公認「直男癌特質」 全中你已病入膏肓

鋼鐵直男到底在想什麼？

男女思維大不同，女生較注重感覺與氣氛，男生則善於理性分析、問題解決，因此兩性共處時，不免會有許多摩擦與笑話，有人將男生常有的思維模式，稱為「直男思想」。

直男起初是從英文直翻，意指異性戀，不過隨著網友討論，開始有人把直男一詞，衍伸出不懂女生心思、反應遲鈍、不貼心、很木頭等特質，還有人把這些常見特色稱作「直男癌」、「鋼鐵直男」表示對方不懂女生真實想法，常常說出讓女友氣得跳腳大喊「沒救了」但轉過頭男生仍一頭霧水的狀況，究竟直男特質有哪些？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你！

NO.10不懂安慰但很會分析問題

直男的溫柔，就是他們總是想幫你解決煩惱，卻不懂女生抱怨或是討拍，其實老早知道怎麼應對問題，只是想要讓「情緒有個出口」但察覺不出的直男，自然不知要先安撫，再解決問題，開始認真地講道理、分析背後的原因與目的，反而讓女生越講越氣，男生則有種被遷怒的感受。

＃常見對話

女：寶貝我好難過嗚嗚

男：為什麼？這有什麼好難過？哭不能解決問題吧

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NO 9不耍浪漫凡事只求務實

比起一客兩三千的浪漫燭光晚餐，在家吃喜歡的食物配電影，可能更讓鋼鐵直男滿足，至於送花搭配浮誇蛋糕配氣球佈置，在他們眼裡這都是隔天就會吃下肚、丟到垃圾桶的東西，他們不愛稍縱即逝的浮誇情話，認為陪伴才是更長情的告白，喜歡就是喜歡，不太會拐彎抹角，不擅長製造驚喜，或是常讓驚喜變驚嚇。

＃常見對話

送花可以做什麼？又不能吃⋯

吃這麼好幹嘛？最後還不是會拉出來⋯

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NO8講甜言蜜語、承諾像被索命

鋼鐵直男通常都帶有一點大男人主義，愛好面子不喜歡主動，在外頭不太會與女友做出親暱舉動，私下要讓他們說甜言蜜語，許下山盟海誓，就像有把隱形的刀架在直男脖子上，說起來結巴不自然，非常的心不甘情不願，不擅長表達自己內心的喜歡，要問他們列出為何喜歡自己，通常都會得到「就是喜歡啊」等自討沒趣的答案～

＃常見對話

女：寶貝你會愛我一輩子嗎

男：（沈思）我盡量

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No.7常搞砸對女生的外表評論

雖然直男性格有些木頭，但偶爾也會想絞盡腦汁，擠出一些稱讚女生的話，不過只要有關外表或是穿搭的評論，他們常常會無心搞砸，不懂女生時尚的直男，看到什麼就會直覺說出口，穿條紋衣會說你是漢堡神偷，穿可愛碎花洋裝，在他們眼裡就像是從阿嬤衣櫃拿出來的服裝，明明是想參與女孩話題，但卻無意間自己終結了對話。

＃常見對話

（女生穿連身裙）咦，這是你的睡衣嗎？

（女生穿碎花）這是阿嬤那年代的風格嗎？

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No.6自認體貼但會惹火對方

「每個女孩幾乎都有個愛勸喝水的男友」網友有感在直男世界裡，喝熱水可以治百病，這是他們樸實無華的溫柔關懷，不管女生頭痛、肚子痛還是哪裡又不舒服了，直男最先想到的是「去看醫生」再來就是勸妳「多喝水」還有網友表示男友曾拿著超燙熱水，希望能幫她緩解經痛，讓許多女網友們哭笑不得。

＃常見對話

（女生頭痛）喝熱水

（女生胃痛）多喝水

（女生經痛）多喝點熱水！

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NO.5不會聊天常句點女生

直男不太會調情或接女孩的梗，不懂得女生說想看某部電影、分享某間餐廳，其實是在等他邀約一起去，女生主動開啟話題，直男們也不會想太多，常常會妳一問他一答的方式聊天，不知不覺句點對方，不過從另一個角度來看，比起海王渣男亂撩妹，不懂花言巧語、調情的他們，其實有時候也蠻可愛的。

＃常見對話

（親愛的你今天過得怎樣？）就跟平常一樣啊

（這間餐廳看起來好好吃喔）我覺得還好欸

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NO.4超誠實非真心話不講

直男們說話雖然常常惹怒女友，但他們其實也有不少優點，比如「非常誠實」、「不說謊」等，不過從另一角度來看，講話太直接的直男，也常常不小心傷了女生自尊心，比如女生常對身材感到焦慮，反問男生「我有胖嗎」這時吃了誠實豆沙包的直男就會回「好像有點」讓許多女孩玻璃心炸裂，下次可以先給安慰再說實話，女生也許比較聽得下去。

＃常見對話

（我有變胖嗎？）好像有一點

（我需要減肥嗎？）瘦一點會更好

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No.3察覺不出女方外表變化

女生為了約會精心打扮，從髮型、服裝到妝容，每一步都非常耗時又費神，但對直男來說這完全無法想像！當你問直男「看起來有沒有發現不一樣」常會看到他們一臉認真，遲疑幾秒後回答「沒有吧」、「都一樣」等讓女生無言的回答，同樣面對全妝上陣的女生，除非對方畫得像如花，不然直男也常看不出來，所以更別妄想他們分得出口紅的顏色、包包款式差在哪。

＃常見對話

（女生盛裝打扮）妳今天有化妝？

（別的女生濃妝）我看不出她有化妝

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No.2吵架一定要回歸理性

鋼鐵直男面對女友耍脾氣、吃醋等反應時，第一時間並不會安撫女生的情緒，而是注重如何按照邏輯，依據女生提出的論點逐一回應，當女生哭鬧或是爆炸時，直男不隨之起舞，會冷靜與對方辯論，因為在他們心中，會想確保自己的想法對方有接收到，也會透過提出疑問，試圖理解女方，但通常這樣反而讓已經在情緒中的女友更暴怒，只能說雙方大腦構造真的很不同，退一步海闊天空～

＃常見對話

我覺得我沒錯，為什麼要道歉？

你生氣的點不合邏輯。

你可以冷靜一點嗎？

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NO.1不懂女生暗示與小劇場

網友們公認直男最大特質，就是完全不懂得女生暗示，比如女生工作累了一整天，傳可愛貼圖加上訊息討拍、摸頭求秀秀，想要男友愛的關懷，但直男癌男友常會以「一根腸子通到底」模式回應女生「很累就去睡啊」、「肚子餓怎麼還不吃」等，讓許多女孩翻白眼「是在講廢話嗎」許多人建議，此時一通電話關心或是擁抱等實際行動，其實更有幫助喔！

＃常見對話

（寶貝我好累）那就去睡覺

（寶貝我很餓）就去吃飯

（寶貝我很冷）就多穿一點啊

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年9月12日至2021年9月13日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『直男特徵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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