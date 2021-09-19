疫情感到焦慮恐慌 高雄「疫外危機陪你安心」助調適

疫情影響民眾生活，不少人有焦慮、憂鬱、失眠、恐慌情形，且防疫少出門，與家人相處機會多，也可能因家事或兒女教養等問題起摩擦，高雄市政府衛生局為此攜手高雄市臨床心理師公會開辦「疫外危機，陪你安心」團體，邀臨床心理師設計一系列情緒壓力調適活動，至10月8日止，都可上網報名參加。

高市臨床心理師公會表示，衛生福利部去年統計顯示，受疫情影響，民眾到精神科就診次數較前年增加，常見的身心症狀包括焦慮、憂鬱、失眠、恐慌、頭痛、肌肉緊繃等，且因休閒娛樂活動時間減少，在家時間多，家人、伴侶、孩子間可能產生相處問題，關係變得緊繃，甚至爆發家暴與自殺事件。三級警戒期間，不少人工作和上課型態改變、經濟和生計受影響，也造成身心不少的困擾。

高雄市臨床心理師公會今年7月起邀請臨床心理師開辦「疫外危機，陪你安心」團體，內容包含情緒與壓力調適、正念冥想、親職教養、親密關係處理等，因應三級警戒，改為線上進行，讓民眾可以安全地參與。此外，也為防疫及醫護們特別設計正念團體，協助他們在緊繃之餘也有屬於自己的時間，好好照顧自己。最後一梯次「在情緒中照顧己」團體，即起至10月8日推出六周，有興趣的民眾可上網報名。

高市臨床心理師公會理事長陳靖說，高市府衛生局為照護民眾在疫情下的身心健康，今年5月即與臨床心理師公會簽屬合作「疫外危機，陪你安心」計畫，6月起陸續推出線上紓壓安心講座、電台訪談，也對有進一步需求的民眾提供關懷訪視與個別諮詢，有興趣者可留意高市衛生局官網 https://khd.kcg.gov.tw/tw/index.php 或高雄市臨床心理師公會官網 http://www.kcpa.org.tw/ 與臉書。

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