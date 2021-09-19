不斷更新／國道8大地雷路段 南向建議下午出發

（07:00更新）

今天是中秋節連續假期第二天，高速公路局說，預估國道交通量為120百萬車公里，約為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，約為平日年平均的1.4倍。

目前國道各路段大致順暢，南下回堵長度：國3(汐止)往國5南2公里、國3(木柵)往國5南1公里。

高速公路局預判今天易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。