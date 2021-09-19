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不斷更新／連假國道8大地雷路段 南向建議下午出發

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不斷更新／國道8大地雷路段 南向建議下午出發

聯合報 / 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
圖為中秋連假首日，國道多處壅塞的狀況。記者潘俊宏／攝影
圖為中秋連假首日，國道多處壅塞的狀況。記者潘俊宏／攝影

（07:00更新）

今天是中秋節連續假期第二天，高速公路局說，預估國道交通量為120百萬車公里，約為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，約為平日年平均的1.4倍。

目前國道各路段大致順暢，南下回堵長度：國3(汐止)往國5南2公里、國3(木柵)往國5南1公里。

高速公路局預判今天易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括：6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

降級後的第一個連續假期，交通部提醒各位用路人，今天0至12時封閉國5石碇及坪林南向入口，請改走106乙或台9線替代道路。圖／取自交通部臉書
降級後的第一個連續假期，交通部提醒各位用路人，今天0至12時封閉國5石碇及坪林南向入口，請改走106乙或台9線替代道路。圖／取自交通部臉書

國道 坪林 新竹

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