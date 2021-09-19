聽新聞
test
0:00 / 0:00
不斷更新／國道8大地雷路段 南向建議下午出發
（07:00更新）
今天是中秋節連續假期第二天，高速公路局說，預估國道交通量為120百萬車公里，約為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，約為平日年平均的1.4倍。
目前國道各路段大致順暢，南下回堵長度：國3(汐止)往國5南2公里、國3(木柵)往國5南1公里。
高速公路局預判今天易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
今天國道相關疏導措施包括：6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言