私密處是女人第二張臉 國內首間婦科美學診所開幕

全國第一間整合女性身心的私密健康照顧診所於今天成立，婦科名醫、台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑表示，婦科私密領域的健康照顧涵蓋了婦產科、婦女泌尿科和肛門外科，在歐美國家逐漸形成婦產科次專科領域，叫做「婦科美學」（gynecological aesthetics)，解決女性朋友從青春期到產後、更年期、停經期等問題。

鄭丞傑表示，該診所的核心理念為「當妳的閨蜜」，除了婦產科醫師照顧女性私密健康，還提供性諮商、性治療，成為國內第一家整合了身心照顧的「婦科美學」診所。

「私密處是女人的第二張臉」鄭丞傑說，從青春期發育開始，女生私密處問題伴隨一生，從美觀氣味顏色，至先天異常、產後的局部恢復、產後尿失禁、痔瘡、產後下腹部鬆垮、妊娠紋、大齡女子生育功能檢測、卵巢老化功能檢測與預防、萎縮性陰道炎、陰道痙攣症、性交疼痛、性欲低落，以及等更年期障礙，希望透過「婦科美學」全方位照顧18到88歲的女性整合性的私密健康。

目前看診婦科醫師均為女性，不過，部分患者希望由男醫師看診，鄭丞傑表示，絕對沒有歧視男性，事實上，男性也有私密問題，為了照顧婦女朋友的男朋友或丈夫，該診所將邀請泌尿科醫師，一起來照顧男性的私密健康。

鄭丞傑表示，該診所與台灣性教育學會舉辦「造福雙百位女性」公益活動，一為提供一百個可以改善產後尿失禁及加強骨盆底肌肉收縮能力的「G動椅」免費體驗療程，一為在女性私密保養品牌贊助下，提供免費施打九價子宮頸疫苗，攜手做公益一起呵護女性健康。

台灣性教育學會理事長鄭其嘉表示，許多女性對於私密處的健康問題，因為不好意思而羞於求助，提醒女性應該更重視私密處的健康保養和照顧，加強性健康的教育，這樣才能有助於女性的身心健康。

今天特別到場祝賀和鼓勵的監察委員陳景峻表示，他是醫學的門外漢，但是特別欣賞鄭丞傑的醫德醫術和對普羅大眾做健康教育傳播的能耐，這次看到他鋪陳了這樣的一個舞台，讓年輕一輩的醫師來發揮，來照顧婦女的私密健康，同時又做了公益活動，表示非常敬佩。