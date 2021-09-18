10月有5種疫苗同時上陣 名醫提醒一件事避免混亂出錯

秋冬流感好發季來臨，加上各廠牌疫苗陸續抵台，未來九月至十月關鍵兩周，將面臨五種疫苗同時接種，是一大挑戰。對此，台大兒童醫院感染科醫師李秉穎指出，只要醫護人員確實核對疫苗，不至於會出錯；馬偕醫院小兒部資深主治醫師許瓊心提醒，未來可安排系統警示提醒，降低施打風險。

李秉穎指出，雖然五款疫苗同步開打，但外包裝、使用方法不同，冰凍保存狀況不同、接種場所更不盡相同，只要醫護人員確實核對，至於會出錯。若真的的出現誤打，也會依照個案討論因應方案，若仍有實證數據顯示有效，應不至於重新補打。

過去民眾為了混打「AZ+莫德納」疫苗，不惜闖關。李秉穎表示，一般醫療院所有查詢系統可查核民眾第一劑施打疫苗，大型接種站也需要與全國接種資料庫即時連線，避免有人闖關，但他也表示，疫苗本身是安全的，國內並未開放混打，混打雖不至於對身體有危害，但也是不必要的浪費，且副作用可能更強。

許瓊心指出，疫苗接種就是按照多少劑、抽幾針等指引進行，小兒科施打疫苗種類最多的，護理人員也會Double check，但她也表示，有人為操作的地方也可能會有錯誤，若除了護理人力監督，未來也可以安排系統有警示提醒，也能降低施打風險。