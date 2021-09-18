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疫情下的居服員／她扛電視上高山 帶著長輩運動不退化

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
嘉義阿里山來吉文化健康站與遠距平台合作，以視訊方式讓長輩跟著老師運動。圖／陳筱彤提供
嘉義阿里山來吉文化健康站與遠距平台合作，以視訊方式讓長輩跟著老師運動。圖／陳筱彤提供

「搬著電視到你家！」疫情期間社區關懷據點連帶關閉，許多長輩無法外出活動，坐在家裡發呆成常態。位居嘉義阿里山上的據點照服員，為了增加長輩活動量，不僅搬著電視大螢幕到長輩家，連線遠距平台線上課程，讓長輩透過鏡頭與老師視訊做運動，除了延緩長輩肌力退化，也可到長輩家中檢視居家安全。

嘉義阿里山來吉文化健康站是阿里山最北邊的原民部落，海拔約800公尺，服務範圍有5個鄰，服務對象包括健康或亞健康的55歲以上原住民、或未滿55歲持有身心障礙者，主要服務21位長輩，大多都是鄒族原住民。

照服員陳筱彤透露，文健站活動多樣化，除了帶長輩做健康操，有製作小米酒、學羅馬拼音、傳統手工藝等活動，也有延緩失能、心靈文化、健康促進等課程。

陳筱彤表示，疫情未爆發前，據點與遠距醫療平台「WACARE」合作，讓長輩跟著做運動，吸收衛教知識等，老師也可透過鏡頭，看長輩的運動姿勢是否正確，若長輩曾開過刀，也可調整別的姿勢替代。但三級警戒後，長輩不敢去醫院，據點也無法上課，精神狀況明顯變差，雖然知道要運動，但真正做到的人少之又少，大部分都在家「給電視看」。

當時據點尚未開放，又讓長輩恢復運動習慣，陳筱彤與夥伴陳瑛、計劃負責人莊雅媊決定把電視螢幕「搬到長輩家」，包括喇叭、連接器材、超長延長線等，讓長輩在家中與老師一起做運動。她表示，當時到各長輩家裡，也順便評估環境是否有潛在危險，像是浴室有無防滑墊，避免跌倒，或是門檻過高、燈不夠明亮等，避免長輩視力退化發生意外。

陳筱彤表示，透過遠距醫療平台服務，除了衛教及運動課程，也提供個人諮詢，像是有位長輩胃食道逆流不舒服，護理師給予建議，像是少吃醃漬香腸、睡前不要進食等，線上直接回答長輩的問題。近期也找到一處公共涼亭，不僅有屋簷可擋風雨、也不用擔心密閉空間，旁邊也有善心民宿願意供電，讓長輩們可以持續參與活動，維持健康身心。

據點照服員將電視搬到長輩家中，讓長輩恢復運動。圖／陳筱彤提供
據點照服員將電視搬到長輩家中，讓長輩恢復運動。圖／陳筱彤提供
據點照服員將電視搬到長輩家中，讓長輩恢復運動。圖／陳筱彤提供
據點照服員將電視搬到長輩家中，讓長輩恢復運動。圖／陳筱彤提供
嘉義阿里山來吉文化健康站與遠距平台合作，以視訊方式讓長輩跟著老師運動。圖／陳筱彤提供
嘉義阿里山來吉文化健康站與遠距平台合作，以視訊方式讓長輩跟著老師運動。圖／陳筱彤提供
據點照服員將電視搬到長輩家中，讓長輩維持運動習慣。圖／陳筱彤提供
據點照服員將電視搬到長輩家中，讓長輩維持運動習慣。圖／陳筱彤提供
嘉義阿里山來吉文化健康站在戶外空間用手機串連電視螢幕，讓長輩能一同做運動。圖／陳筱彤提供
嘉義阿里山來吉文化健康站在戶外空間用手機串連電視螢幕，讓長輩能一同做運動。圖／陳筱彤提供
透過遠距平台，長輩跟著老師做運動。圖／陳筱彤提供
透過遠距平台，長輩跟著老師做運動。圖／陳筱彤提供
據點尚未開放時，嘉義阿里山來吉文化健康站找一處戶外涼亭，暫時取代室內空間，讓長輩能一同做運動。圖／陳筱彤提供
據點尚未開放時，嘉義阿里山來吉文化健康站找一處戶外涼亭，暫時取代室內空間，讓長輩能一同做運動。圖／陳筱彤提供
據點尚未開放之時，嘉義阿里山來吉文化健康站找一處戶外涼亭，暫時取代室內空間，讓長輩能一同做運動。圖／陳筱彤提供
據點尚未開放之時，嘉義阿里山來吉文化健康站找一處戶外涼亭，暫時取代室內空間，讓長輩能一同做運動。圖／陳筱彤提供
嘉義阿里山來吉文化健康站與遠距平台合作，以視訊方式讓長輩跟著老師運動。圖／陳筱彤提供
嘉義阿里山來吉文化健康站與遠距平台合作，以視訊方式讓長輩跟著老師運動。圖／陳筱彤提供

阿里山 遠距 疫情

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