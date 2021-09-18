疫情下的居服員／遇疫實習中斷 照服員生力軍少了兩萬

受新冠肺炎影響，家屬無法探視居住長照機構的長輩，也讓照服員生力軍受訓計畫中斷，約兩萬名照服員新血無法投入長照市場。

今年五月爆發本土疫情，各縣市因應三級警戒，不少日照中心、住宿式機構、護理之家不開放家屬探視，包括照服員實習也中止。台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，每年約新增二萬名居服員生力軍，會在四月至九月訓練並進入職場，不料碰上疫情，機構不開放實習，即便完成學科訓練，仍然無法結訓。

林金立表示，疫情爆發初期，部分使用居家服務的家屬憂心感染，因而暫停居家服務。另一方面，因日照中心暫停開放，過去使用日照中心的民眾通通轉往申請居家服務，雖舊案暫緩服務、新案一夕「暴增」，居服員工作不減反增。

有段時間，居服員得與家屬協調，例如原本可以提供A、B、C家庭各五項服務，後來增加D家庭後，前三個家庭得減少服務項目，挪出服務量能給D家庭，否則真的忙不過來。

新冠病毒人人怕，家屬怕居服員帶病毒，居服員也怕染疫，若剛好是新個案，彼此又不熟悉，事前都得清楚交代旅遊史或接觸史。曾有家屬要求居服員「站門口全身消毒」才能入內，讓居服員身心受挫，事後趕緊透過督導溝通，不讓此情況再發生。

隨著居服員陸續接種第一劑疫苗，至今約九成居服員都完成接種，前往案主家提供服務時，家屬也不再那麼緊張。

照服員遇疫情訓練中斷，為解決此狀況，衛福部長照司副司長周道君表示，日前積極與受訓機構，包括各醫療院所及住宿式機構協談，目前疫情較穩定，已有部分機構等在符合防疫規定下，開放照服員實習，但某些機構仍憂心疫情未開放，未來會持續溝通，協助照服員完成訓練。

周道君表示，使用日照中心的個案，失能等級大多介於輕度至輕中度，當疫情較緊張時而暫停服務時，若個案需居家服務，可以修改計畫改選居家服務，另外日照中心服務員可從日照單位轉為提供居家服務，處理較急迫性的服務項目，依照個案需求跟服務量能做調整。

衛福部統計全國照顧服務員人數，包括居家照服員、社區照服員及機構照服員，一〇八年約五萬多人，一〇九年七萬多人，今年已超過八萬多人，照服員人力需求年年成長。

周道君表示，因應長照需求，各縣市會提前一年預估隔年所需用照服員人數，並與勞動部也合作，以補助計畫方式提供各縣市進行照服員訓練，而民間單位亦可自費辦理訓練。根據規定，照服員須先經過90小時培訓，包括50小時學科訓練以及40小時機構實習。