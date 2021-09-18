中秋連假第2天國道防「8易塞路段」 建議上路時間看這

明天是中秋連假第二天，交通部高速公路局預估，明天共有八大壅塞路段。建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局說，今天是中秋節連續假期第一天，西部國道路網於上午6時、國5於5時即出現返鄉及出遊車潮，北部壅塞路段如國1南向湖口-新竹、國3南向鶯歌系統-龍潭、國3北向新店-木柵、國5南港系統-石碇等路段。

高公局說，上午10時起中部車潮逐步湧現，壅塞路段如國1南向南屯-彰化、北向埔鹽系統-彰化、國3南向草屯-南投等路段，惟中午過後逐漸舒緩；下午局部車潮湧現，如國1南向湖口-新竹、王田-彰化、北向內湖-汐止、埔鹽系統-彰化、國3南向中和-土城、三鶯-鶯歌系統及國5南向石碇-坪林等路段。

高公局說，目前除國1南向湖口-新竹、國3南向中和-土城、國5南向石碇-頭城等路段較為壅塞外，其餘路段大致正常。截至17時，國道交通量為85.9百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里。

高公局也說，今天下午12時34分於國1南向210.3公里處發生1輛小客車與1大貨車追撞事故，占用外線車道，於12時38分排除，造成後方車流回堵2公里。

14時09分於國1北向25公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外線車道，於14時36分排除，造成後方車流回堵2公里。

14時18分於國1南向163公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於14時25分排除，造成後方車流回堵2公里。

16時16分於國3北向46.4公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於16時38分排除，造成後方車流回堵3公里。均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局說，明為中秋節連續假期第2天，預估國道交通量為120百萬車公里，約為平日年平均（88百萬車公里）的1.4倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，約為平日年平均的1.8倍。

高公局預判明日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局說，明日國道相關疏導措施包括：6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

公路總局則說，至下午17時止，省道主要路段及部分銜接國道路段有車潮湧現，雖有出現車多及壅塞情形，但經過相關疏運及路況發布宣導後，車潮已慢慢紓解，路況亦逐漸恢復正常。

公總說，明天為連假第二天，預估自上午9時至下午19時，於部分景點路段將湧現旅遊車潮，公路總局針對部分路段將實施交通管制措施如下：

1.台61線鳳鼻路段：台15線72K全日雙向實施竹北新港三街一段路口與西濱路一段路口封閉。

2.台68線：全日西向實施南寮端出口匝道封閉。

3.台9線蘇花路廊：上午7時至13時，實施21噸以上大貨車禁止通行及蘇花改開放大客車通行路肩（緊急空間）。

公總說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,074班次，疏運31,018人；東部國道客運路線共計行駛564班次，疏運8,018人。

公總說，明日為中秋連續假期第二天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有76%空位，東部國道客運尚有89%空位。

觀光局說，今天遊樂園區、景區都沒有超過容流量，並沒有啟動警戒機制。預期連假第二、三天出遊潮才會湧現，其中又以明天人會最多，但希望不要超過容流量。