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秋節連假傳憾事！3歲童遭車撞 頭骨變形慘死

疫情下「婦科美學」熱門 結合身心治療添性福

中央社 / 台北18日電

疫情下醫學美容業績低迷，但婦科名醫鄭丞傑觀察，唯有私密處醫美一支獨秀，讓居家防疫下增添「性」福。在歐美國家「婦科美學」已是新的次專科領域，結合身心治療效果更佳。

台灣性教育學會今天舉行學術研討會暨30週年年會，台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑獲頒「性教育傑出貢獻獎」，由衛生福利部長陳時中頒獎。

鄭丞傑今天告訴中央社記者，婦科私密領域的健康照顧，涵蓋婦產科、婦女泌尿科、肛門外科，在歐美國家已形成新的婦產科次專科領域，稱為「婦科美學」，台灣也有婦產科醫師積極投入。

鄭丞傑也提到，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，醫美業績慘不忍睹，但唯有私密處醫美一支獨秀，原因可能是診療過程醫師與病人的距離較無染疫疑慮，加上疫情期間居家時間長，伴侶間行房較頻繁，自覺私密處不夠漂亮，需「進廠維修」。

至於私密處醫美常見項目，鄭丞傑說，小陰唇整型最熱門，不少女性小陰唇大小不對稱，可能影響運動甚至排尿，而透過陰道整型恢復緊緻也很常見。

另外，不少熟齡女性想享受好的性生活品質，鄭丞傑說，若有萎縮性陰道炎、外陰炎困擾，除了使用荷爾蒙治療外，也可用雷射、注射等方式，維持陰道彈性。

鄭丞傑提到，要增加伴侶之間的「性」福，不光是靠私密處美觀或治療，某些私密處問題或性功能障礙，是因家庭互動或心理因素導致，此時性諮商師或性治療師就能協助分析或予以建議，身心結合治療效果更佳。

「性教育是全人教育。」鄭丞傑說，過去談論性教育多著重在青少年，事實上從幼兒、兒童、青春期、成人或老年人，都需要性教育，性教育範圍涵蓋生理問題、疾病、性健康與伴侶親密關係等，盼有更多臨床醫師投入推廣。

性教育 醫美 婦產科

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