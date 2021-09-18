雪霸擬禁卡式爐炊煮！大鹿林道開放自行車 登山少走19K

NCC前專委喬建中一行人今年5月踢翻瓦斯爐釀玉山森林大火，在雪霸國家公園內，觀霧、雪見遊憩區雖有供食，但原僅規範不得「野炊」，仍有不少遊客攜帶卡式爐、瓦斯爐炊煮，因易引發危險、也難掌握旅客身分，內政部近來預告修正草案，明定雪霸國家公園區域禁止炊煮行為；另也預告開放大鹿林道東段可騎自行車進入，登山客可少走19公里，最快12月上路。

過去要登大霸尖山，登山客可開車直達大鹿林道19Ｋ，再啟登3天兩夜。但在2004年艾莉颱風後摧毀林道，雪霸國家公園雖曾修復、卻又坍塌，2010年起公告禁行車輛，只有公務車能通行，也讓登山客必須步行19公里，爭取開放通車10多年。

兩年前行政院宣布開放山林，全台林道開放「管車不管人」，加上修正國家賠償法後，也能提升民眾自主管理意識。行政院政務委員張景森今年初也前往大鹿林道，雪霸國家公園管理處派員前往後，最後拍板可騎自行車前往。

對此，雪霸國家公園通盤討論修正事項，近來預告刪除「大鹿林道東線除執行公務之人員外，禁止於上午5時至11時以外之時間進入」。並增訂大鹿林道東線開放自行車進入。雪霸國家公園管理處長張維銓說，今年已開始整理大鹿林道東線鋪面，提高安全性；九九山莊也已將改建。

過去雪霸國家公園僅禁止區域內「野炊」，這次也同步修正為禁止「炊煮」。張維銓說，此是為求用火安全，加上區域內觀霧、雪見遊憩區，都有簡易熱食，但自行開車遊客多，常見自行攜帶卡式爐、瓦斯爐，為此一併禁止，也能維護山林安全。