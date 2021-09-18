快訊

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

雪霸擬禁卡式爐炊煮！大鹿林道開放自行車 登山少走19K

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導

NCC前專委喬建中一行人今年5月踢翻瓦斯爐釀玉山森林大火，在雪霸國家公園內，觀霧、雪見遊憩區雖有供食，但原僅規範不得「野炊」，仍有不少遊客攜帶卡式爐、瓦斯爐炊煮，因易引發危險、也難掌握旅客身分，內政部近來預告修正草案，明定雪霸國家公園區域禁止炊煮行為；另也預告開放大鹿林道東段可騎自行車進入，登山客可少走19公里，最快12月上路。

過去要登大霸尖山，登山客可開車直達大鹿林道19Ｋ，再啟登3天兩夜。但在2004年艾莉颱風後摧毀林道，雪霸國家公園雖曾修復、卻又坍塌，2010年起公告禁行車輛，只有公務車能通行，也讓登山客必須步行19公里，爭取開放通車10多年。

兩年前行政院宣布開放山林，全台林道開放「管車不管人」，加上修正國家賠償法後，也能提升民眾自主管理意識。行政院政務委員張景森今年初也前往大鹿林道，雪霸國家公園管理處派員前往後，最後拍板可騎自行車前往。

對此，雪霸國家公園通盤討論修正事項，近來預告刪除「大鹿林道東線除執行公務之人員外，禁止於上午5時至11時以外之時間進入」。並增訂大鹿林道東線開放自行車進入。雪霸國家公園管理處長張維銓說，今年已開始整理大鹿林道東線鋪面，提高安全性；九九山莊也已將改建。

過去雪霸國家公園僅禁止區域內「野炊」，這次也同步修正為禁止「炊煮」。張維銓說，此是為求用火安全，加上區域內觀霧、雪見遊憩區，都有簡易熱食，但自行開車遊客多，常見自行攜帶卡式爐、瓦斯爐，為此一併禁止，也能維護山林安全。

國家公園 自行車 行政院

延伸閱讀

終結手舉牌之亂 新竹林管處在12處熱門山域設專屬牌

配合基隆望海港自行車專用道 道路全面刨鋪煥然一新

中秋連假不烤肉來騎鐵馬！東豐鐵馬道今全新開放

漫遊美麗海濱線！「鹽」續幸福自行車之旅 徜徉雲嘉南台61線公路

相關新聞

實名制口罩已售17億片 網路超商通路功成退場

中央流行疫情指揮中心今天宣布，實名制口罩已販售17億片，因口罩購買管道多元，第44輪將是最後1次開放實名制口罩網路與超商...

南投風景區紛現遊客潮 預估明後天旅遊最高峰

中秋連假首日，南投縣風景區都出現旅遊人潮，溪頭、日月潭和合歡山遊客熙來攘往，清境地區住宿率更達9成。南投縣觀光處預估明後...

雪霸擬禁卡式爐炊煮！大鹿林道開放自行車 登山少走19K

NCC前專委喬建中一行人今年5月踢翻瓦斯爐釀玉山森林大火，在雪霸國家公園內，觀霧、雪見遊憩區雖有供食，但原僅規範不得「野...

金門有260處文化資產 縣府推單騎古蹟小旅行

響應2021全國古蹟日，金門縣文化局在今明兩天舉辦2梯次「2021金門古蹟日：金戈鐵馬、單騎古蹟小旅行」活動，吸引不少民...

國1大雅及台中交流道湧車潮 武陵農場遊客多

中秋連假首日，台中市國道1號大雅與台中交流道從上午9時即湧現車潮；而熱門景點武陵農場正值紫色墨西哥鼠尾草盛開，入園遊客較...

中秋連假首日六福村湧2千遊客 樂園推出全票半價優惠

中秋4天連假首日，六福村主題遊樂園今天入園人數達2000人，尤其今天也是一年一度六福村萬聖活動「墓碑鎮」的開園收日，還推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。