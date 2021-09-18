金門有260處文化資產 縣府推單騎古蹟小旅行

響應2021全國古蹟日，金門縣文化局在今明兩天舉辦2梯次「2021金門古蹟日：金戈鐵馬、單騎古蹟小旅行」活動，吸引不少民眾到場參與，活動一開放報名幾乎是秒殺，民眾一起騎單車，悠遊在傳統聚落看古蹟。

頂著豔陽，金門縣文化局在今天上午推出單騎古蹟小旅行，由金門縣文化局局長許正芳、金門縣金湖鎮瓊林里社區發展協會理事長蔡懷芝等人一起鳴槍出發，號召車友與民眾一起騎單車、看古蹟。

文化局局長許正芳表示，金門是文化大縣，金門約有260處文化資產，有形文化資產占全國百分之15左右，全國排名是前3名，可說是擁有非常多文化資產，而文化資產需要活化與時俱進，這次古蹟日將透過騎乘單車、軍歌教唱、行動劇和實境解謎遊戲來認識古蹟，同時文化局也將古蹟景點設置QRcode結合文史工作者解說，讓大家可以聆聽精彩內容！

蔡懷芝則表示，瓊林聚落文化底蘊深厚，文化局為瓊林開發許多景點，景點也有導覽指示牌和QRcode，大家可以透過手機掃QRcode就可以了解景點故事，另外，瓊林也有許多有趣的文創商品，歡迎大家選購。

此次古蹟日，透過專業領騎帶引，全程休閒不競速，由瓊林保護廟出發，行經瓊林一門三節坊、中山林自行車道、歐厝聚落、翟山坑道、文臺寶塔、金門城、水頭聚落、延平郡王祠、莒光樓、豐蓮山牧馬候祠等景點，終點為瓊林民防館，騎乘路線總長約30公里。