國1大雅及台中交流道湧車潮 武陵農場遊客多

中秋連假首日，台中市國道1號大雅與台中交流道從上午9時即湧現車潮；而熱門景點武陵農場正值紫色墨西哥鼠尾草盛開，入園遊客較平常假日多2到3倍，估今天入園人數可達2000人。

隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降為2級警戒以來，台中市政府交通局指出，台中市區主要幹道車流量明顯回升，相較6月疫情嚴峻時增加約50%至60%，民眾日常通勤通學與假日出遊購物等活動逐漸回復正常。

中秋節連假首日，交通局指出，國1大雅交流道周邊自上午9時起開始湧現車潮，環中路北上大雅交流道匝道車隊回堵約1公里，其餘交流道周邊整體交通順暢；而中清路、台灣大道及五權西路等主要道路整體交通狀況良好。

交通局表示，高速公路局已於大雅交流道實施匝道儀控管制，且台74線快官與霧峰匝道車多壅塞，建議北上的民眾可改由后里交流道上國1或改道走國3、台61線；南下的民眾可改由南屯、王田交流道上國1或改道台63線、台14線由草屯交流道上國3。

武陵農場是台中市旅遊熱門景點，目前正是園區內紫色墨西哥鼠尾草盛開時節，也是品嚐蘋果的好時機，中秋節連假首日，根據武陵農場統計，到下午2時50分為止，入園遊客共1416人，汽機車共425輛，預估今天入園人數可達2000人，是平常假日的2到3倍，但人數還在農場可容留範圍內。

台中市交通局長葉昭甫建議，民眾出門前可透過台中交通網APP查詢即時路況與景點周邊停車場資訊，避開塞車時段或路段，還能方便找車位。