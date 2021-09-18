中秋連假首日六福村湧2千遊客 樂園推出全票半價優惠

中秋4天連假首日，六福村主題遊樂園今天入園人數達2000人，尤其今天也是一年一度六福村萬聖活動「墓碑鎮」的開園收日，還推出戴限定口罩全票就半價的優惠，一早樂園門口甚至就出現百名遊客排隊等待開門，園區工作人員則做好萬全防疫準備。

六福村配合中秋連假，又搭上防疫話題，今年中秋連假期間首度推出只要戴六福村推出的萬聖口罩或純黑口罩，全票就打對折，只要499元的優惠，且今年的墓碑鎮更是請來國際光雕藝術團隊，首次在園區天際拉上布幕，打造鬼影幢幢的夜間特效。

今天約有2000人入園，根據六福村規定，目前樂園入園人數上限為1萬5000人，不過如果當遊客人數超過1萬2000人時就會示警，且每天會對園區進行環境消毒清潔6次，就是希望打造最高規格的防疫措施，好讓遊客能夠玩得安心。

六福村行銷經理黃淑芳表示，戴口罩的門票優惠限定是中秋連假4天期間，此外每年都高朋滿座的惡靈餐廳今年也已經開放預約，不過因為防疫規定人數控管，全部採電話預約，座位有限。