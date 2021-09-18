實名制口罩已售17億片 網路超商通路功成退場

中央流行疫情指揮中心今天宣布，實名制口罩已販售17億片，因口罩購買管道多元，第44輪將是最後1次開放實名制口罩網路與超商通路，藥局與偏鄉衛生所則繼續提供服務。

去年初COVID-19疫情爆發，政府推出口罩實名制，讓民眾便於透過藥局、網路、超商、超市來預購購買口罩，實名制口罩推行至今，已販售約17億片口罩，對台灣的防疫過程有重要貢獻。

指揮中心指揮官陳時中宣布，因目前國內口罩產量大幅提升，且購買管道多元，民眾透過實名制網路與超商通路購買口罩需求大幅下降，加上考量網路維持費用較高，因此將暫停網路跟超商通路。

陳時中說，第44輪是最後1輪實名制口罩開放網路超商通路，預購時間為9月27日至10月6日，取貨時間為10月11日至10月24日。

第43輪及第44輪已預繳款未領取口罩的補領時間，分別為10月25日至11月7日及11月8日至11月21日，民眾依時程購買、取貨及補領。

此外，為保障停用口罩網路超商通路後，民眾能持續買到口罩，藥局通路與無健保特約藥局的偏鄉衛生所，仍維持提供實名制口罩販售服務。