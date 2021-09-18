中秋烤肉不長肉 長庚科大教3原則

中秋烤肉難得放縱口慾，但小心人魚線變成鮪魚肚。面對滿桌的美食，長庚科大保健營養系教大家聰明吃，即使不忌口，也能維持好身材。

保健營養系老師邱麗玲表示，烤肉是中秋節的全民運動，市面上的烤肉醬大多含有過多的熱量和鈉，如果忽略蔬菜攝取，就容易造成脂肪囤積，但遵循3原則，就能確保健康過中秋。

邱麗玲說，烤肉也要均衡飲食，肉片可以用生菜取代吐司夾著吃，不但能減少澱粉攝取，也能增加清爽口感。而反覆刷烤肉醬不但會增加熱量，也容易造成食物焦黑，增加腸胃負擔，建議用薄鹽、薄醬油帶出食物鮮味。