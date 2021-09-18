中秋烤肉不長肉 長庚科大教3原則
中秋烤肉難得放縱口慾，但小心人魚線變成鮪魚肚。面對滿桌的美食，長庚科大保健營養系教大家聰明吃，即使不忌口，也能維持好身材。
保健營養系老師邱麗玲表示，烤肉是中秋節的全民運動，市面上的烤肉醬大多含有過多的熱量和鈉，如果忽略蔬菜攝取，就容易造成脂肪囤積，但遵循3原則，就能確保健康過中秋。
邱麗玲說，烤肉也要均衡飲食，肉片可以用生菜取代吐司夾著吃，不但能減少澱粉攝取，也能增加清爽口感。而反覆刷烤肉醬不但會增加熱量，也容易造成食物焦黑，增加腸胃負擔，建議用薄鹽、薄醬油帶出食物鮮味。
另外，飲料也是造成肥胖的凶手之一，而且中秋烤肉很容易因為重口味或爐火旁太熱而過度攝取，建議改喝無糖茶飲或白開水解膩，若嫌開水單調，也能加檸檬片或薄荷葉增加風味。如此一來，就算中秋暢飲，也不怕增肥了。
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