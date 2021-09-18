快訊

王力宏自主健康管理期間違規群聚 北市府要罰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投風景區紛現遊客潮 預估明後天旅遊最高峰

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中秋連假首日，清境農場上午不少親子欣賞綿羊秀表演。圖／讀者提供
中秋連假首日，清境農場上午不少親子欣賞綿羊秀表演。圖／讀者提供

中秋連假首日，南投縣風景區都出現旅遊人潮，溪頭、日月潭和合歡山遊客熙來攘往，清境地區住宿率更達9成。南投縣觀光處預估明後天是旅遊最高峰，提醒遊客注意交通資訊並遵守防疫規定，中秋節才能玩得開心又安全。

南投縣風景區管理所長張昭貴說，目前疫情警戒降為二級，風景區容留量從承載人數50%提升至80%，放寬遊客人數限制。南投縣風景區今天遊客明顯回升，溪頭教育園區人數4170人次、清境農場2300人次，清境高空觀景步道780人次，九族文化村1000人次。雙龍七彩吊橋450人次，但離容留上限仍有空間。

張昭貴說，今天是連假第一天，大多數民眾剛返鄉，預估明後天才是旅遊高峰，因應中秋連假人流移動及聚集，為嚴防Delta變異株疫情升溫，除了請各風景區做好人數管制，也請遊客配合全程佩戴口罩、落實實聯制。

南投縣風景區住宿率也明顯增加，清境地區民宿今、明兩天住宿率都超過9成，但後天返回工作崗位，住宿率又掉到3、4成，和疫情前平日住宿率至少6、7成明顯落差。

林姓民宿業者說，等了幾個月，住宿率終於回到高峰期，但一則以喜一則以憂，擔心連假期間人群大規模移動，又像5月母親節過後，爆發大規模群聚疫情失控，再度重創國內產業，也讓觀光業雪上加霜。

他認為，要讓大家免於疫情擴散的恐懼，最好的辦法還是提升疫苗接種率，畢竟Delta病毒感染率高，不能一直靠封鎖管制，只要國人有足夠的接種率，新冠肺炎逐漸朝流感化發展，生活才能恢復正常。

南投縣今天天氣晴朗，遊客把握機會到清境高空觀景步道觀賞高山美景。圖／讀者提供
南投縣今天天氣晴朗，遊客把握機會到清境高空觀景步道觀賞高山美景。圖／讀者提供
日月潭商圈今天遊客人數明顯回升，讓商家喜出望外。圖／讀者提供
日月潭商圈今天遊客人數明顯回升，讓商家喜出望外。圖／讀者提供
日月潭伊達邵商圈今天遊客人數明顯增加，商家把握機會推銷特產。圖／讀者提供
日月潭伊達邵商圈今天遊客人數明顯增加，商家把握機會推銷特產。圖／讀者提供

疫情 清境 連假

延伸閱讀

新北某幼兒園案227接觸者解除居隔 侯友宜：持續監控

中秋連假花蓮爆人潮 首兩日旅宿住房率近8成

南投將遴選國民法官備選名單 滿23歲就有機會被選上

中秋連假首日湧現車潮 侯友宜：車流比端午連假多一倍

相關新聞

實名制口罩已售17億片 網路超商通路功成退場

中央流行疫情指揮中心今天宣布，實名制口罩已販售17億片，因口罩購買管道多元，第44輪將是最後1次開放實名制口罩網路與超商...

南投風景區紛現遊客潮 預估明後天旅遊最高峰

中秋連假首日，南投縣風景區都出現旅遊人潮，溪頭、日月潭和合歡山遊客熙來攘往，清境地區住宿率更達9成。南投縣觀光處預估明後...

國1大雅及台中交流道湧車潮 武陵農場遊客多

中秋連假首日，台中市國道1號大雅與台中交流道從上午9時即湧現車潮；而熱門景點武陵農場正值紫色墨西哥鼠尾草盛開，入園遊客較...

中秋連假首日六福村湧2千遊客 樂園推出全票半價優惠

中秋4天連假首日，六福村主題遊樂園今天入園人數達2000人，尤其今天也是一年一度六福村萬聖活動「墓碑鎮」的開園收日，還推...

連假車流爆大量 花蓮警出動空拍機掌路況

中秋連假第一天，上萬輛車湧入花蓮，市區、景點都是人，為了即時掌握路況，吉安警分局除了加派人力疏導，也出動空拍機掌握車流狀...

【中秋禁烤／下】南投首創「烤豬職人養成班」 光基本門檻就刷掉一票人

台灣人愛跟風，「蛋撻效應」相當明顯，原住民烤大豬打響名號，馬上出現跟風業者，假借原民招攬生意的也不少。南投縣政府去年首創「南投原創烤大豬」認證課程，逾80人參加最終僅45人合格，藉著「烤豬職人」專業認證，以真功夫讓消費者品嘗到「原味」烤豬，進一步發展部落產業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。