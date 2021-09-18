南投風景區紛現遊客潮 預估明後天旅遊最高峰

中秋連假首日，南投縣風景區都出現旅遊人潮，溪頭、日月潭和合歡山遊客熙來攘往，清境地區住宿率更達9成。南投縣觀光處預估明後天是旅遊最高峰，提醒遊客注意交通資訊並遵守防疫規定，中秋節才能玩得開心又安全。

南投縣風景區管理所長張昭貴說，目前疫情警戒降為二級，風景區容留量從承載人數50%提升至80%，放寬遊客人數限制。南投縣風景區今天遊客明顯回升，溪頭教育園區人數4170人次、清境農場2300人次，清境高空觀景步道780人次，九族文化村1000人次。雙龍七彩吊橋450人次，但離容留上限仍有空間。

張昭貴說，今天是連假第一天，大多數民眾剛返鄉，預估明後天才是旅遊高峰，因應中秋連假人流移動及聚集，為嚴防Delta變異株疫情升溫，除了請各風景區做好人數管制，也請遊客配合全程佩戴口罩、落實實聯制。

南投縣風景區住宿率也明顯增加，清境地區民宿今、明兩天住宿率都超過9成，但後天返回工作崗位，住宿率又掉到3、4成，和疫情前平日住宿率至少6、7成明顯落差。

林姓民宿業者說，等了幾個月，住宿率終於回到高峰期，但一則以喜一則以憂，擔心連假期間人群大規模移動，又像5月母親節過後，爆發大規模群聚疫情失控，再度重創國內產業，也讓觀光業雪上加霜。