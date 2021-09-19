水果應該飯前還是飯後吃，才不傷胃？營養師解答常見「護胃」疑問

摘要 1.除了食物本身含有刺激胃部的成分外，食用時也要注意細嚼慢嚥讓唾液充分分解食物、並注意油脂含量減少引起不適的機會，能有效避免不適。 2.水果的選擇上，帶皮吃的綠棗子因屬高纖水果、番茄含有酸性物質、柿子含較多單寧酸有收斂作用，如果空腹食用容易引發胃脹痛。柳丁、橘子、草莓、蔓越莓等偏酸的水果，會刺激胃酸分泌，不宜空腹吃。可以在飯後食用。 3.粥固然好吸收，但因水分較多會刺激胃分泌更多胃酸，所以胃食道逆流患者不適合經常吃。

各種資訊流通速度無比迅速的今日，關於營養與飲食、未經證實的訊息往往滿天飛，其中更不乏許多以訛傳訛的迷思或不實謠言，常使人無所適從，甚至得到反效果。因此，以下便針對大多數人關心的護胃飲食問題做了蒐集，並從營養學理論、多年臨床經驗，再加上科學文獻的整合，幫助大家一一釐清真相，真正吃對食物！

胃不好，真的不能這樣吃？

Q：胃不好的人是否不適合吃麵食？

答案是不一定喔！主要是因為大家吃麵食的時候，往往容易狼吞虎嚥吃太快，當咀嚼不夠，食物未經過口腔唾液的良好分解，自然容易導致胃脹氣的情況發生。除此之外，要是選擇吃湯麵，也會因為一時攝取過多湯水造成胃酸被稀釋，或一下子吃得太飽而有腸胃不舒服的現象，不喝湯或少喝湯是上上之策。

另外，麵食料理也要注意油脂的含量，一般炒麵、燴麵所含的油脂多，比較不適合胃功能欠佳的人食用；若是湯麵與乾麵相比，前者烹調使用的油也會少一點。

Q：胃不好，是不是要少吃麵包？

許多患有胃酸倒流症狀或胃不好、容易脹氣的人，都會糾結自己是否該遠離麵包，其實不是不能吃，而是要「挑著吃」、「適量吃」，也就是選對麵包種類且避免吃太多。通常，經由老麵發酵或發酵時間較長的麵包，和採取快速發酵法的麵包相比，前者引發胃食道逆流的機率較低。而像是紅豆、奶油這一類又油又甜的麵包，或是時下非常流行的生吐司，恐有添加較多鮮奶油的疑慮，建議此時宜選擇一般吐司，相對油脂含量較少，可能會比較適合。

如果是以精製白麵粉做成的麵包和全麥製品來比較，以完整穀粒製造、含有纖維的全麥麵包會較為有益。一項2018年的研究指出，當一個人在飲食中攝取越多纖維，出現胃酸倒流的症狀也就越少；若選擇吃纖維含量較高的麵包，其發生胃食道逆流的風險，將比吃低纖維含量麵包者減少50%。

Q：喝茶會使人容易發生胃食道逆流嗎？

的確有研究發現，若茶飲的濃度和飲用頻率較高，可能會對胃食道逆流有比較不好的影響。不過研究人員也發現隨族群或人種的不同會有差異，如東亞國家地區的人喝茶會提升胃食道逆流風險，但中亞地區的人卻可能是有助降低風險的。一份台灣研究則發現，頻繁的飲酒和喝茶會增加台灣男性發生無症狀逆流性食道炎（asymptomatic erosive esophagitis）的風險。

因此，臨床建議是，當經由腸胃鏡檢查發現有胃食道逆流症狀，同時病人也有喝茶習慣，通常會先請患者暫停喝茶。當前對於胃食道逆流者攝取水分，一般醫界還是認為喝白開水是最好的選項，水量依現有體重計算，每公斤需30至40c.c.，其中茶的比例不可超過一半。

此外，若要喝茶，一天應以兩包茶包為限；假如是使用茶葉應採取所謂「老人茶」泡法，也就是茶葉量少且拉長時間浸泡的方式。不過，要是正處於胃食道逆流發作期，還是不宜喝茶。

胃不舒服、幫助消化，可以吃什麼？

Q：胃食道逆流時吃吐司、蘇打餅乾，有用嗎？

需視狀況而定，對過於飢餓的人或許會有幫助。在前面的章節裡雖然提到高澱粉類食物容易刺激胃酸分泌，但根據每個人實際狀況，還是會有點不同。舉例來說，對於錯過正餐時間、餓過頭的人來說，適量吃點吐司或蘇打餅乾止飢，可避免胃酸分泌過多卻缺乏食物中和的不適感。

但要是在已經用餐吃飽的狀態下，還是出現胃酸分泌較多的感覺，通常是吃得太多太飽導致，這時再去吃吐司或蘇打餅乾就未必是解方了，有時可能反而會讓人更不舒服呢！

Q：能增加口感的氣泡水，對消化有幫助嗎？

雖然有些早期及小型研究表明，這一類碳酸飲料能改善消化不良和便秘，但有更多文獻及臨床觀察均指出胃食道逆流的人並不適合飲用。所謂的氣泡水或蘇打水，都是充滿了二氧化碳氣泡的飲料，不但會引起打嗝、脹氣等不適，也會在胃裡膨脹，對括約肌施加壓力，進而促進胃食道逆流發生，建議胃食道逆流症患者或容易腹脹的人最好避免。

Q：水果應該飯前還是飯後吃，才不傷胃？

一般而言，只要是營養成分對人體比較不會造成刺激的中性水果，像是葡萄、芭樂等，飯前或飯後吃原則上都可以。若是腸胃功能不錯的人，根據水果所含有的營養成分不同，適合食用的時間和種類也會略有差別。

如桃子、水梨、蓮霧等水分含量多的水果，能帶來飽足感，可餐前吃。但像是帶皮吃的綠棗子因屬高纖水果、番茄含有酸性物質、柿子含較多單寧酸有收斂作用，如果空腹食用容易引發胃脹痛。

柳丁、橘子、草莓、蔓越莓等偏酸的水果，會刺激胃酸分泌，不宜空腹吃。

鳳梨、木瓜、奇異果等水果，因含有能幫助分解蛋白質的酵素，一般比較適合飯後吃，對於腸胃蠕動、消化順暢有益。

但假使你有胃酸分泌較多，或患有胃潰瘍、胃食道逆流等狀況，就比較不建議在餐前或空腹時享用水果了。

Q：養胃可以多喝粥？

碳水化合物本來就容易刺激胃酸分泌，水分過多也會。當米飯變成粥，固然易消化好吸收，但米粒也會更快地分解，將刺激胃分泌更多的胃酸。所以胃食道逆流患者可偶爾吃，卻不適合經常吃。針對處於急性腸胃炎且無胃酸困擾的人，則適合做為短期食用的選擇。

Q：吃這些食物，能達到護胃效果？

山藥：雖是澱粉類食物，但從動物實驗來看，它能使腸道消化酵素「胰蛋白酶」（Trypsin）活性明顯增加，改變胃腸益生菌菌叢生態，提昇胃腸道機能。若以生食和熟食兩者相較，研究認為生食的效果會更好。

高麗菜：大多數人都認為高麗菜有益於胃的保健，主要在於它含有一種很特別的成分——維生素U，具有修復體內組織、保護胃腸黏膜的效用。然而，國外有研究發現一些人吃完高麗菜後，反而會提升胃食道逆流的發生率；臨床上確實也能看到部分族群吃了高麗菜容易引發脹氣。因此建議，平時可加入飲食促進消化道表面黏膜的形成，但要是有疼痛或不適感時還是先別吃。

秋葵：從病理實驗發現，其所含有的多醣體能抑制幽門螺旋桿菌黏附到胃壁上，因此對胃有保護作用。不過，由於秋葵在國外並非經常食用的蔬菜，目前研究不算太多，效果究竟如何還需要更多數據來支持。

但是大部分蔬菜的確能預防和緩解胃酸倒流狀況，尤其是秋葵中的葉酸和維生素A，都是有助於黏膜修復的營養素，不妨把它納入你平日的蔬菜攝取清單中。建議蒂頭應在汆燙過後再切除，這樣一來具有保護胃壁作用的黏液就能被完整保存，口感也會更好。

牛蒡：有動物實驗指出，從牛蒡萃取而來的製劑所含有的總多酚及菊糖，可能和胃黏膜保護及腸道蠕動有關聯性，認為以牛蒡做為製劑原料將有助於改善胃腸道機能。另一項以幽門螺旋桿菌感染之胃潰瘍患者為對象的研究則發現，服用牛蒡複方精華液具有抑制幽門螺旋桿菌的輔助功效。

Q：胃不好的人可以吃大蒜、黑胡椒和辣椒嗎？

目前看來，大蒜一天4公克（約1瓣）較為安全，若過量食用容易發生絞痛、灼熱、腹瀉等情形。針對胃食道逆流的人，一般國外指引都不建議食用黑胡椒。

至於辣椒，有國外研究認為當中的辣椒素長期而言對胃食道逆流具有益處，如果是短時間內吃得太辣可能會導致不適，例如腹痛或胃部有燒灼感，但並不會因此加重胃食道逆流症狀。在台灣，吃辣後若發生胃食道逆流，可能不是只有「辣椒」這個單一因素，大多都是因為吃的是過於油膩的麻辣鍋所致。原則上，單純使用辣椒佐餐或炒菜應該不會有什麼問題，少量食用的話影響也不大。

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