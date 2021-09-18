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紀念台灣文化協會百年 走讀林獻堂榮光登場

中央社 / 台中18日電

適逢台灣文化協會百年紀念，台中市新文化協會今天舉辦「走讀林獻堂榮光」活動，會中除回顧林獻堂的歷史榮光，也述說當年台灣文化協會如何引領台灣人認識自己。

台灣文化協會於1921年10月17日成立時，林獻堂被公推為協會總理，為緬懷台灣文化協會百年紀念，台中市新文化協會今天舉辦「走讀林獻堂榮光」活動，這場活動在1日開放報名，預計招收80個名額在4小時即額滿。

台中市新文化協會執行長陳彥斌表示，希望透過活動回顧林獻堂的歷史榮光，並要讓大家了解林獻堂偉大的形成。課程中除安排走讀林獻堂故居景薰樓、蓉鏡齋、林獻堂博物館及漫步林家花園，並由明台高中老師吳昆儒、林西銘導覽解說。

陳彥斌指出，課程中還安排歷史學者李筱峰、李毓嵐，以及林獻堂的曾孫林承俊暢談林獻堂及台灣文化協會的歷史迴響。其中，由李筱峰談「台灣文化協會的概說」，敘述台灣文化協會當年如何啟迪人心、如何引領台灣人認識自己。

明台高中副校長林承俊曾長期觀察、研究曾祖父的生活哲學及內心世界。今年初出版「旅途」一書，他親自走訪、體驗林獻堂日記足跡，追尋林獻堂晚年所言所思、生活日常。

「走讀林獻堂榮光」是台中市新文化協會紀念台灣文化協會100年系列第一場活動。陳彥斌說，另兩場活動將於9月26日、10月3日登場，將分別走讀台中市區的文協歷史景點，例如台中一中、中央書局、台中車站、台中公園湖心亭等。

台中市 台灣人 明台高中

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