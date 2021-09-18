終結手舉牌之亂 新竹林管處在12處熱門山域設專屬牌

登頂後在三角點舉牌拍照留念是許多登山者共同的嗜好，但近來山頂經常出現山友自製的手舉牌，甚至有商業宣傳行為的手舉牌出現，型式紛雜，新竹林區管理處為改善此「亂象」並宣導無痕山林理念，最近特別選定轄內12處三角點設置專屬的手舉牌供山友拍照，目前已在苗栗加里山、馬拉邦山等地設置完成，林管處預計9月底全數完成12座山峰的手舉牌。

新竹林管處育樂課表示，先前加里山開始出現具有商業行為的手舉牌，也有不少山友、登山社自行製作手舉牌，但拍照後多棄置於山頂，手舉牌各式各樣，讓人感覺很雜亂，因此林管處發想在熱門山域製作手舉牌，希望讓山友能有共同、一致性的三角點手舉牌可使用，日後請山友不要再攜帶自製牌誌前往，並請愛惜新設置的公有手舉牌，林管處將定期清除私人製作留置的手舉牌。

新竹林管處指出，轄區國有林地廣，北起新北市淡水河左岸，南達苗栗縣大安溪畔的國有森林，近年政府山林開放政策，國人登山健行風氣日盛，為提升登山服務品質，同時宣導無痕山林理念，林管處特別選定轄區北插天山、塔曼山、巴博庫魯山、東眼山、拔刀爾山、南插天山、復興尖山、中指峰、鵝公髻山、馬那邦山、加里山及鳥嘴山等12處熱門山域設置三角點手舉牌供登頂民眾拍照使用，現已完成加里山、馬那邦山、東眼山3處，其他9處山域三角點9月底將全數設置完成。

林管處表示，各山域三角點手舉牌以當地文化特色、特殊地景、特有動植物等自然資源作為插圖，搭配山域標高訊息繪製於牌面，牌面外型以各山形刻劃製成，以加里山為例，台灣一葉蘭為苗栗縣南庄鄉加里山區的原生植物之一，甚為珍稀也是當地特色植物，所以選為加里山的代表。