中秋連假金門返鄉人潮湧現 快篩爆量防疫人員超忙碌

今天是中秋連假的第一天，跟台灣高速公路出現車流回堵的情況一樣，金門尚義機場的返鄉民眾在上午也陸續湧現，因為台灣機場的快篩能量不足，不少民眾只能回金門尚義機場再做快篩，讓金門機場的快篩防疫人員都超忙碌的，不少人都說衣服濕了又乾，甚至忙到都沒時間吃飯。

長達4天的中秋連假今天展開，從昨日起班機就增多，據了解，金門站昨日共到站16班次，提供1754座位數，載客1512人，載客率86.20%；離站16班次，提供1754座位數，載客1399人，載客率79.76%。

據金門航空站表示，今日預計會有15架次班機到站，預計搭載1500多位旅客，因為中秋節是中國人的大節日，不少人都會返鄉團員，所以到站的航班都班班客滿。

金門機場的防疫人員也表示，平日在金門做快篩，每日大約僅100多人，但昨天的快篩量是平日的2倍，今天看來會更多，可能會超過300多人，像上午11點半抵金的某班機，就有108位乘客在金門做快篩，現場民眾大排長龍，工作人員的工作量暴增。

有防疫人員就說，今天現場的作業人員約有30人，跟平日一樣，但需要採檢的民眾實在太多，像100多位民眾，快篩時間就需要1個多小時，雖然醫生採檢動作很快，僅需一分半鐘的時間，但填表、排隊與等待結果出爐（要25分鐘）等，作業時間還是很漫長。

今天現場的民眾都很配合，大家乖乖排隊等做快篩，但排隊的隊伍中有不少是幼兒，採檢的不舒服感，還是讓不少小朋友現場就嚎啕大哭起來，不少大人也都痛的猛揉鼻子。