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新竹縣豬農希望放寬廚餘使用 不滿大小豬場有差別待遇

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
農委會副主委黃金城、畜牧處長張經緯及防檢局長杜文珍於17日到新竹縣家畜疾病防治所與豬農召開座談會。記者巫鴻瑋／攝影
農委會副主委黃金城、畜牧處長張經緯及防檢局長杜文珍於17日到新竹縣家畜疾病防治所與豬農召開座談會。記者巫鴻瑋／攝影

農委會日前已經宣布為了防範非洲豬瘟病毒入侵，從10月起199頭以下的養豬場，將一律禁用廚餘，消息令不少新竹縣在地的小型豬場豬農擔心以後生計受到影響，經與農委會、縣府召開座談會，豬農希望放寬廚餘使用，或放寬飼養登記限制使小型豬場規模達200頭以上。

農委會副主委黃金城說，針對小型豬場，農委會將提供轉型使用飼料及退場離牧2種補償方案，預計新竹縣受影響的小型廚餘養豬場有58場；縣府農業處長范萬釗則說，這58場小型養豬場登記飼養頭數共有6855隻，縣府將輔導養豬場轉型使用飼料或退場離牧。

不過在地的余姓豬農在座談會上就表示，希望能放寬廚餘使用，如果熟廚餘有病源疑慮，那是否較無危害的植物性廢渣，例如豆渣，豆粕、酒糟及果菜葉等，是否能繼續開放豬農使用。

新竹縣養豬協會理事長陳進裕也說，對於通過廚餘再利用檢核者應該要一視同仁，不能只有禁止飼養頭數在199頭以下的小型豬場禁用廚餘，卻讓大型豬場照樣能廚餘養豬。只要豬農通過廚餘再利用檢核、有合格的蒸煮設備及3段式汙水處理設施，都應該有合法使用廚餘的權利。

與會的小型養豬場豬農也表示，如果農委會只禁199頭以下豬場廚餘養豬，那是否能放寬飼養登記限制，因為目前畜禽飼養登記證不得擴大飼養規模，且有些豬場是承租人非負責人，或是之後畜牧場登記證辦理飼養頭數變更會曠日費時等問題，希望農委會協助解決，好讓小型的養豬場能繼續生存下去。

黃金城則說，就放寬飼養登記限制部分，若土地未涉及占用或其他違法行為，將與縣府農政單位研議放寬可能，但是對於豬農所提要放寬廚餘使用，黃金城則以農委會的防疫立場表示，為顧及防疫整體性，必須從長計議。

竹縣家畜所長彭正宇則說，新竹縣9月至今已經查獲2件非法將廚餘載入豬場內案件，將依動物傳染病病防治條例規定處5萬元以上罰鍰，不要心存僥倖，應落實豬場人車門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，家畜所也會聯合農業處、環保局及各鄉鎮市公所農政及清潔隊人員組成稽查團隊，嚴格執行廚餘禁令。

廚餘 農委會 養豬場

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